Alejandra Baigorria se pronunció sobre el escándalo que protagonizó su madre en una pollería: “La famosa soy yo”

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre la polémica que protagonizó su mamá en una pollería. (Foto: Captura de TV)

Alejandra Baigorria no pasó por alto el escándalo protagonizado por su madre, Verónica Alcalá, quien fue captada insultando a un mesero y teniendo actitudes violentas que provocaron la intervención de las autoridades. La empresaria se pronunció sobre el incidente, mostrando su descontento con la exposición mediática hacia su familia y dejando en claro su postura al respecto.

La modelo, conocida como ‘la rubia de Gamarra’, destacó que aunque entiende el interés mediático, considera injusto que su madre sea el centro de atención por el hecho de ser su familiar. “La famosa soy yo, deberían centrarse en mí, pero la verdad en este país no está regulado, es algo con lo que tengo que lidiar”, expresó, añadiendo que no planea emitir juicios públicos sobre los errores de su progenitora.

La relación entre Alejandra Baigorria y su madre ha sido objeto de especulaciones, especialmente tras los rumores de un distanciamiento debido al apoyo de la empresaria hacia su padre, Sergio Baigorria. Sin embargo, ambas lograron superar sus diferencias, lo que refuerza el compromiso de la modelo de no juzgar a su progenitora en público. “No soy quién para juzgar a nadie, menos a mi familia”, aseguró.

Alejandra Baigorria: Su mamá protagoniza nuevo escándalo en una pollería y Magaly Medina le recomienda buscar ayuda. (Captura: Magaly TV La Firme)

Para la exchica reality, los conflictos familiares son parte de la vida cotidiana y no afectan su tranquilidad. “Simplemente, estoy tranquila, estoy contenta y bueno, son cosas que todas las familias del Perú viven. Que nos hagamos la del ‘calzón con bobos’, decir que mi vida es perfecta, que mi familia es perfecta, sería mentirnos. Todos en casa saben qué pasamos por problemas familiares”, afirmó para Trome, normalizando las diferencias en el entorno familiar.

Por otro lado, Magaly Medina criticó duramente a Verónica Alcalá, argumentando que sus acciones afectan la imagen pública de su hija. “Si no fuera la madre de Alejandra, probablemente esto no tendría tanto interés. Sin embargo, al ser un personaje relacionado con alguien mediático, estos actos se convierten en noticia”, señaló la conductora, subrayando el impacto que este tipo de polémicas tiene en figuras públicas.

A pesar de las críticas y el revuelo mediático, Alejandra Baigorria ha dejado claro que no permitirá que estas situaciones afecten su vida personal ni profesional. Su postura firme y conciliadora refuerza su compromiso de mantener una relación saludable con su madre, demostrando que, a pesar de los errores, los lazos familiares son prioritarios para ella.

Alejandra Baigorria revela que no se ha probado ni un solo vestido de novia. (Captura: América Hoy)

Alenjandra Baigorria se casará si o si

Alejandra Baigorria, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’, aseguró que su boda con Said Palao se realizará el próximo año, a pesar de los múltiples pendientes en su apretada agenda. “Estoy en el corre corre con todos los preparativos, pero de que me caso, me caso el próximo año”, afirmó con entusiasmo.

La modelo reveló que ya tienen definidos algunos detalles importantes para la ceremonia. “Ya tenemos fecha, local y se enterarán cuando reparta los partes. Ando muy ajetreada porque estoy por inaugurar mi salón, con el lanzamiento de mi perfume, mi nueva colección de verano y tengo un viaje pendiente a Chile... y hasta ahora no me he probado ningún vestido de novia, auxilio”, comentó entre risas, evidenciando la intensidad de su agenda.

Por su parte, Said Palao declaró recientemente que, tras el matrimonio, espera ampliar la familia junto a Alejandra Baigorria. Sin embargo, la empresaria fue cautelosa al respecto y aclaró que ese tema aún no está definido. “Ahorita estoy con una cinturita, vamos paso a paso, pues primero es el matrimonio y ya después veremos”, señaló, priorizando la planificación de la boda.