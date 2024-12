Mamá de Alejandra Baigorria protagoniza nuevo escándalo en pollería y Magaly le recomienda buscar ayuda

Alejandra Baigorria: Su mamá protagoniza nuevo escándalo en una pollería y Magaly Medina le recomienda buscar ayuda. (Captura: Magaly TV La Firme)

La madre de la empresaria y exchica reality Alejandra Baigorria, ha vuelto a estar en el ojo público tras protagonizar un nuevo polémico incidente en una pollería. Según lo presentado en Magaly TV, La Firme este 2 de diciembre, Alcalá habría mostrado un comportamiento alterado, lo que derivó en una confrontación con el personal del local y agentes de seguridad que intentaron mediar en la situación.

En las imágenes difundidas, se observa a Verónica Alcalá levantando la voz y enfrentándose al personal, así como a un sereno que cuestionó su estado. Cuando le preguntaron si estaba mareada, Alcalá respondió de manera desafiante: “¡Mareada tu vie..!”. Este acto llamó la atención por el descontrol mostrado y el aparente estado en el que se encontraba, lo que generó incomodidad entre los presentes.

Por su parte, Magaly Medina comentó sobre este incidente, calificó la escena como bochornosa y lamentable. “Debe ser bastante vergonzoso para Alejandra Baigorria ver a su madre en este tipo de situaciones. No sabemos si estaba sola o acompañada, pero claramente no estaba en sus cinco sentidos”, expresó. Medina también señaló que no es la primera vez que Alcalá se ve involucrada en este tipo de episodios, sugiriendo un patrón de conducta repetitivo.

Alejandra Baigorria: Su mamá protagoniza nuevo escándalo en una pollería y Magaly Medina le recomienda buscar ayuda. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora destacó que este comportamiento no solo afecta la imagen de Verónica, sino también la de la exintegrante de ‘Esto es guerra’, dado que su figura pública amplifica el impacto mediático de estos incidentes.

“Si no fuera la madre de Alejandra, probablemente esto no tendría tanto interés. Sin embargo, al ser un personaje relacionado con alguien mediático, estos actos se convierten en noticia”, añadió la presentadora.

Alejandra Baigorria: Su mamá protagoniza nuevo escándalo en una pollería y Magaly Medina le recomienda buscar ayuda. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina recomienda a Verónica Alcalá buscar ayuda profesional

Para Magaly, uno de los aspectos más preocupantes es cómo estos incidentes pueden generar una carga emocional para Alejandra, quien en muchas ocasiones parece asumir un rol de apoyo hacia su madre. “A veces da la impresión de que Alejandra es la mamá de su madre. Siempre cuidándola y tratando de minimizar el impacto de estas situaciones”, comentó.

Finalmente, la conductora hizo un llamado a que Verónica Alcalá busque ayuda profesional, subrayando que estos comportamientos son perjudiciales tanto para su vida personal como para su entorno familiar. “Es importante que tome control de su vida y sus emociones, especialmente por la exposición mediática que su hija tiene. Esto no solo la afecta a ella, sino también a quienes la rodean”, concluyó.

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no ha emitido comentarios al respecto, manteniendo la postura reservada que suele adoptar frente a los conflictos que involucran a su familia. Sin embargo, este nuevo episodio vuelve a poner en tela de juicio la relación entre madre e hija, así como las dificultades que enfrentan debido a la constante exposición pública.

Alejandra Baigorria: Su mamá protagoniza nuevo escándalo en una pollería y Magaly Medina le recomienda buscar ayuda. (Captura: Magaly TV La Firme)

Alejandra Baigorria defiende su perfume

Hace poco, la empresaria Alejandra Baigorria no dudó en defenderse a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram, la modelo presentó su perfume y subrayó que es un ‘Eau de Parfum’, no una colonia, como aseguró Joaquín Cisneros. Además, adelantó que tomará acciones legales contra el perfumista por los comentarios que, según ella, buscan desprestigiar su producto.

“¿Alejandra Baigorria callada? Imposible. Las medidas legales las están tomando mis abogados. Yo estoy cansada, no del hate porque no me interesa, lo he tenido toda la vida y me han dicho peores cosas. A mí lo que me molesta es que un peruano sea quien hunda a otro peruano con un emprendimiento. Es por eso que el Perú está así, porque siempre estamos mirando lo que hace el de al lado. Si al de al lado lo que hace es mejor, entonces lo chanco y gasto energía, en vez de hacer mejor tu producto”, expresó indignada.

Alejandra Baigorria, chica reality y dueña de su propia marca de ropa, lanzó su propio perfume. Instagram/@ripleyperu