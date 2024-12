Alberto Otárola admite que Poder Ejecutivo no notificó al Congreso sobre ausencia de Dina Boluarte por rinoplastia

Dina Boluarte fue denunciada por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el marco de las investigaciones del caso Rolex. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina / Presidencia

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, admitió que el Poder Ejecutivo no notificó al Congreso de la República sobre la ausencia de Dina Boluarte durante la operación a la que se sometió en junio del año pasado.

Este martes 3 de diciembre, el expremier acudió a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde afirmó que la mandataria recibió una rinoplastia, pero que no vio ningún descanso médico.

“No se formuló ninguna comunicación porque entendíamos que no existía ninguna necesidad de hacerlo, en tanto la presidenta tampoco lo comunicó de manera oficial. Sé que el presidente de la república no es cualquier persona, pero en lo que compete al presidente del Consejo de Ministros, yo puedo dar fe cierta de que el país no tuvo un vacío de poder, sino que se desempeñaron adecuadamente todas las agendas correspondientes. Los ministerios trabajaron porque yo me encargué que así sea”, explicó.

Según Hildebrandt en sus trece, la jefa de Estado se ausentó de su puesto desde el 28 de junio al 10 de julio. En otro momento, Otaróla aseguró que Boluarte no estuvo “desatendiendo sus labores que le competían al cargo”.

“Me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, aseveró.

Posible infracción constitucional

El abogado constitucionalista Heber Campos aseguró que lo sucedido con la presidenta “es grave”, ya que se confirma que en “palabras del propio expresidente del Consejo de Ministros, la presidenta se sometió a una intervención quirúrgica y que eso no fue comunicado oficialmente, como correspondía, ni al Congreso ni al país”.

Seguidamente, el especialista, a través de su cuenta personal de Twitter/X, explicó que de acuerdo con la Constitución Política del Perú, si la mandataria incurre en una incapacidad temporal, como una operación que le impide desempeñar sus actividades plenamente, debe ponerlo en conocimiento del Parlamento.

De esta manera, comenta, se impide que se genere un vacío de poder y el Legislativo, mediante la figura de la suspensión temporal del cargo, puede luego activar la regla de sucesión prevista en el artículo 115 de la Carta Magna.

“Si este hecho fue una intervención quirúrgica, seguida de un descanso médico, pues la suspensión durará los días previstos para ello. Lo que no puede suceder, según los artículos antes mencionados, es que durante ese lapso se genere un vacío de poder. Quien decide si dicha “incapacidad” amerita la suspensión temporal o no, es el Congreso, no el Gobierno. Por eso constituye una infracción constitucional que no se haya comunicado este hecho con la anticipación debida”, añadió.

Congresistas blindan a Boluarte

José Williams, el presidente del Poder Legislativo en el momento en que sucedieron los hechos, dijo que la posibilidad de vacancia se tendría que “evaluar mejor”.

“Es un asunto que está en investigación. Tiene que determinarse claramente. Tiene que conocerse la información que se está diciendo, que se está citando, hablar inclusive con un médico probablemente. Luego de eso, se tendrá que tomar las decisiones”, sostuvo. Sin embargo, acotó que si esta intervención quirúrgica era “grave o importante”, se tenía que dar a conocer.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez declaró que este tema había que analizarlo “con un sentido de elemental lógica”.

“Yo conozco personas que se han sometido a una rinoplastia, porque entiendo que esa ha sido la operación, y eso no te manda a UCI, ni te inhabilita del ejercicio que tienes que hacer. Inclusive en algunos casos, siquiera una rinoplastia se hace con anestesia general, y lo digo porque lo he visto de manera directa”, aseguró.

La legisladora naranja cuestionó si había alguna norma que indique que la jefa de Estado debe reportar al Parlamento, cualquier enfermedad que tenga.

“Creo que se está haciendo una absoluta tormenta en un vaso con agua, y hasta creo que sin vaso. Es absurdo... por lo menos yo lo veo así. No soy defensora de la señora Boluarte, no soy abogada, pero sí he visto mucha gente que se ha sometido a una operación de esa naturaleza, y yo no creo que eso constituya alguna falta”, remarcó.