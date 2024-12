Hernando de Soto desconoce a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y señala que solo era un “fan” que lo aconsejaba en campaña

El excandidato presidencial Hernando de Soto negó este sábado que haya tenido vínculos de asesoría con el presentador de televisión Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por estar implicado en una trama de sobornos, tráfico de influencias y lavado de activos. Durante una entrevista con RPP, el economista manifestó que Hurtado solo era un “fan” que le brindaba consejos ocasionalmente durante su campaña, a pesar de que años atrás lo describió públicamente como su asesor.

“Yo no lo veo hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que Andrés resultó ser un fan nuestro y nosotros estábamos en campaña y nos daba un acceso a su programa. Le aseguro que entre mis votantes usted va a encontrar a todo tipo de personas”, dijo a la emisora.

“(¿No fue su asesor?) No, lo que fue es mi consejero. Lo que yo necesitaba es que él me decía cuando voy a ir a RPP, cómo debería ir, con documentos o sin documentos, con corbata o sin corbata, cómo me enfrento a preguntas hostiles. Una de las tantas personas que me asesoraba era Andrés Hurtado”, agregó.

No es la primera vez que De Soto se desmarca del conductorr, quien enfrenta investigaciones simultáneas por dos despachos del Ministerio Público. Una fiscalía investiga si estuvo involucrado en lavado de activos, mientras que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria se centra en sus presuntas operaciones junto a la magistrada Elizabeth Peralta. Ambos procesos tienen un plazo de ocho meses, pero solo el segundo ha sido declarado “complejo”.

A mediados de noviembre, el exlíder de Avanza País aseguró que visitó su set de televisión después de que Hurtado mostrara interés en el programa de gobierno que proponía para las elecciones generales de 2021. “Primero creo que favorecía al (expresidente Martín) Vizcarra, después a ‘Porky’ (como se autollama el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga). Y, en un momento dado, le gustó mucho nuestro programa (...) Yo he participado mucho en sus programas de televisión. (...) Lo que pasa es que hay esta idea de encontrar en una foto un vínculo, pero no pasa de eso”, apuntó.

Al ser consultado si Hurtado trabajó para su comitiva, De Soto lo negó con contundencia: “Qué ocurrencia, absolutamente no”. Sin embargo, en 2021, había declarado que era un “orgullo” contar con su asesoría y que esa cercanía le permitía llegar a los sectores más pobres y arraigados en la informalidad, temas que eran de su interés.

“Él juega un papel muy importante porque me asesora de una manera en la cual yo puedo comunicar cosas que son de mi dominio completo, que yo creo que son sencillas porque eso es lo que hago todos los días, de manera que yo pueda ser entendido por la gente que yo siempre he tratado de favorecer, cosa que es muy importante para mí Andrés Hurtado”, expresó entonces en Panorama.

Fuente: Justicia TV

De Soto también precisó que Hurtado le brindaba consejería ad honorem y que no habían discutido la posibilidad de que ocupara un cargo público si llegaba al poder. De igual modo, le agradeció que lo haya invitado a su espacio. “Es un programa popular, la gente más pobre no necesariamente siempre ve la política a través de un programa político, que es un orificio pequeño (...) Para mí, es un orgullo tenerlo porque he conocido un lado humano increíble, y me ha dado a mí luces en una serie de aspectos que no conocía”, abundó en ese momento.