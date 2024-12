Anis Samanez asegura que pagó 5 mil dólares a artesanos Shipibo-konibo tras polémica: “Siempre he pagado lo que me dijeron”

Anis Samanez aseguró que pagó 5 mil dólares a artesanos de comunidad Shipibo-konibo tras polémica: “Siempre he pagado lo que me dijeron”. (Composición/Infobae)

Un relato contado bajo la indignación y la queja le costó a la diseñadora peruana Anis Samanez una gran lluvia de críticas en redes sociales esta semana. Pese a que el conversatorio de moda sostenible trataba sobre ‘Inspiración en culturas peruanas y apropiación cultural’, la modista pareció difundir todo lo contrario.

Y es que se hizo viral un fragmento del evento ‘Orígenes’, en donde se vio a Samanez expresando su malestar por cómo la comunidad Shipibo-konibo se negó a compartir gratuitamente sus conocimientos ancestrales con ella a cambio de su experiencia en diseño: “Ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana”, se quejó Samanez.

Estas afirmaciones generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde, influencers, organismos y miembros de la industria de la moda peruana cuestionaron el enfoque del conversatorio. Asimismo, se criticó a la Asociación de Moda Sostenible del Perú por organizar un evento que, según los comentarios, no reflejó valores de sostenibilidad ni respeto hacia los artesanos.

Diseñadora peruana y editor de Vogue se indignan porque una comunidad indígena shipiba no le quiso ‘compartir gratis’ sus saberes y técnicas para hacer moda. (Fuente: TikTok/Ocho.Official)

Anis Samanez niega apropiarse de la cultura shipiba

La modista peruana se comunicó con RPP este domingo, donde aseguró que el relato que compartió durante el conversatorio en Orígenes 2024 ocurrió hace cinco años, cuando admitió desconocer los límites sobre la apropiación cultural. Según Anis, sus declaraciones fueron tergiversadas.

Samanez contó la siguiente parte de la historia: “Me querían cobrar. Yo les dije que me encantaría conversar, quisiera saber cómo es el tema”, quizás hacer una colaboración. Quiero saber cómo se hace. El señor del colectivo me dijo que costaba 5 mil dólares”.

La diseñadora confirmó que ella pagó para aprender y trabajar junto a los artesanos. “Siempre he pagado lo que me dijeron”, subrayó, agregando que usó términos coloquiales durante el conversatorio, ya que era un espacio de diálogo abierto y no una presentación formal.

La diseñadora 'slow fashion' aseguró que siempre pagó para colaborar con las comunidades indígenas.

Mientras la diseñadora evitó responder directamente en una publicación en sus propias redes sociales, sí lo hizo mediante un comentario a una seguidora que le demostró su respaldo. Anis se defendió alegando un malentendido por una supuesta edición malintencionada y afirmó que no hay rencillas entre ella y la comunidad.

“Efectivamente ha sido un video cortado y han tergiversado la información, pero la comunidad con la que trabajo gracias a Dios está al tanto de todo y me dan su apoyo y finalmente eso es lo que me importa”, escribió.

Indignación por otro de los ponentes: el editor de Vogue

El malestar de los usuarios creció con las despectivas palabras hacia los selváticos que agregó José Forteza, editor de Vogue México y Latinoamérica, quien se encontraba al lado de Samanez como otro ponente. Más sorpresivo aun resultó que estas declaraciones fueron dadas en presencia de la abogada ponente Annalucia Fasson, especialista en derecho de la moda.

“Yo te voy a respetar, pero tampoco te pongas difícil porque la realidad es que tú has mantenido este ancestro tan mono y si no fuera porque ella hizo esto (una prenda) tú sigues muriéndote de hambre con el ancestro”, sentenció.

Al respecto, Samanez también expresó a RPP su desacuerdo con Forteza, pero no dejó de justificar al periodista tildando sus declaraciones como “analogías”.

“José se pasó. Él comenta: ‘acaso alguien le pide permiso a Gastón Acurio por comer ceviche en otra parte’. Eran analogías un poco extrañas, pero se trataba de un conversatorio. Estábamos al costado de una abogada que sabe sobre apropiación cultural y respondía todas las preguntas”, manifestó la rubia.

La diseñadora Anis Samanez, el editor de Vogue México y Latinoamérica José Forteza y la abogada Annalucia Fasson fueron los ponentes del cuestionado conversatorio ‘Inspiración en culturas peruanas y apropiación cultural’. (Instagram)

Ministerio de Cultura expresa su rechazo

Ante el reiterado pedido de los usuarios de un pronunciamiento oficial por parte del Mincul, la entidad ha rechazado de manera enfática las declaraciones realizadas por Samanez y Forteza, las cuales calificó como un agravio contra el valor cultural e identitario de la comunidad selvática.

A través de un comunicado, el ministerio destacó la relevancia del arte kené, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación desde 2008, “como una de las principales manifestaciones culturales de la identidad, cosmovisión y estética del pueblo indígena Shipibo-Konibo”.

Finalmente, Samanez criticó el comunicado, calificándolo de precipitado y basado en fragmentos de video sin contexto ni pruebas suficientes. “Me parece terrible que el Ministerio de Cultura lance un comunicado de esa manera”, señaló a RPP, defendiendo su posición y reiterando su compromiso con el respeto hacia las comunidades indígenas y su patrimonio.

