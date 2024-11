Presidenta de Caja Arequipa pronostica que más microfinancieras seguirán el destino de Caja Sullana y Credinka

Entrevista. Infobae Perú conversó con la primera presidenta de Caja Arequipa, en el marco del Cade Ejecutivos 2024. - Crédito IPAE

Entrevista desde CADE Ejecutivos 2024. El foro empresarial se celebró en Arequipa por primera vez en 12 años, y ahora, más que nunca, ha contado con la presencia de más mujeres líderes, resaltando su importancia en el empresariado. Infobae Perú pudo conversar con María Pía Palacios, presidente del directorio de la Caja Arequipa. Para ella, los números y datos son importantes al hablar del rol de la mujer en las empresas y en Perú, más allá de los clichés.

“Yo soy economista. Creo en la data: Las mujeres por el mismo trabajo ganamos 28% menos. Y en Arequipa, 38% menos. En Arequipa hay, más o menos, 115 mil hombres desempleados y subempleados, ¿y sabes cuántas mujeres hay en la misma situación? 230 mil, el doble. En sueldo primedio, las mujeres ganan S/1.400. Los hombres ganan S/2.200. Es un drama por donde lo veas”, da el panorama desalentador María Pía Palacios.

¿Cuál es el balance de Caja Arequipa para este año? - Crédito Caja Arequipa

Mujeres, empresa y microfinanzas

¿Se ha logrado poner a la mujer en la discusión empresarial?

Cuando yo vine a vivir acá hace 30 años, a nadie le interesaba. Y ahora tenemos foros. El lunes ha habido uno sobre el techo de cristal y podemos discutir estas cosas. Y discutir la realidad no es ser feminista. Es simplemente poner la evidencia y preguntarnos qué tenemos.

¿Ha habido mucha reticencia a discutir esos temas porque lo ven “feminista”?

Sí, claro, sin duda. Yo he tenido, en mi carrera profesional, jefes hombres que me decían que para qué quiero trabajar, “¿acaso a tu marido le va mal?”.

Pero ahora su rol va más allá de visibilizar...

Ya no es solamente visibilizar, sino comenzamos a aportar. Porque yo no me he quedado solamente en la estadística de decir la situación de la microempresa en el Perú. No, no, no. Yo les he dicho a los empresarios, cómo hacer un efecto multiplicador en sus cadenas de valor y cómo pueden impactar en estas a través de programas de educación, capacitación y mentoría. Entonces ya es propositivo, ya no solamente es visibilizar.

Caja Arequipa destaca su labor en créditos para mujeres empresarias en Perú, en un contexto que por años las ha menospreciado. - Crédito Difusión

¿Cómo va el rol de Caja Arequipa con respecto a los créditos para mujeres?

Primero un dato: el 70% de las microempresas en el Perú están lideradas por mujeres. Es decir, si eres una empresa microfinanciera y no hablas en femenino, estás perdido. Primero, tienes que pensar en eso, quién es tu segmento y cuál es la necesidad. ¿Qué necesita la mujer microempresaria? Necesita empoderamiento, creérsela, que sí puede, porque se le han pasado a la vida diciendo que no puede. Segundo, acceso al crédito. Tercero, capacitación, mucha capacitación, porque una de cada tres peruanas no acaba la escuela. Entonces, vienen en desventaja

Caja Arequipa y las microfinancieras

Como ha ido analizando Infobae Perú estos meses, algunas Cajas Municipales y todas las Cajas Rurales han estado ‘en rojo’, con constante pérdidas. A septiembre de 2024, en conjunto, las cinco entidades rurales han reportado balances negativos de -S/25 millones 304 mil 92,20.

¿Cómo cierra Caja Arequipa este 2024?

Este año vamos a cerrar con 9 mil 400 millones de cartera de activos. Somos de hecho la Caja más grande y para el próximo año deberíamos llegar fácilmente los 10 mil millones de préstamos. Estamos creciendo alrededor de 800 a 1.000 millones al año. Este año, a pesar que todo el sistema ha crecido 1% en colocaciones, nosotros hemos crecido alrededor de 9%. Y con una mora bien controlada. Algo que ha pasado es que la bajada de tasas de interés ha permitido recuperar márgenes: nosotros no pudimos trasladar el aumento de tasas de interés a nuestros clientes, no había forma. Y eso nos pegó muy duro en en los márgenes. Este año vamos a cerrar el año habiendo recuperado, márgenes y teniendo el costo promedio total de fondeo más bajo de las microfinancieras.

Tres Cajas Municipales y cinco Rurales están ‘en rojo’: pérdidas de 30 millones de soles. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina

¿Qué está pasando con parte del sistema financiero peruano?

Esta pasando lo mismo que en otros países. Se tiene que consolidar, porque el sistema financiero peruano se está sofisticando. Eso requiere más regulación, todo lo que es Basilea 3, riesgos, y todo eso requiere plata y requiere una estructura organizacional y requiere talento. Y las organizaciones chicas ya no van a poder jalar. Esas organizaciones que empezaron como ONGs, como una cosa muy altruista, pero que realmente no han crecido y que no han invertido en tecnología crediticia, esas tienden a desaparecer. Esto ha sido acelerado por varios factores: pandemia, el Fenómeno El Niño, conflicto social.

¿Entonces qué va a pasar con estas microfinancieras?

Lo que va a terminar pasando es lo que ha pasado con otras instituciones como Caja Sullana o Credinka. La SBS ha encontrado una fórmula amigable para el mercado, en el cual escinde el bloque patrimonial de la entidad, lo subasta y los clientes no sienten la pegada. Creo que han encontrado una buena fórmula —de hecho, nosotros hemos participado en el de Credinka— para hacer una consolidación del sistema financiero que tiene que darse.