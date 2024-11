Armas incautadas volvieron a ser utilizadas en crímenes: PNP no cumplió con entregarlas a la Sucamec

Ministro Juan José Santiváñez se refirió a las armas incautadas que no fueron entregadas a la Sucamec.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El crimen organizado en Lima se nutre de muchas fuentes, pero una de las más sorprendentes es la misma Policía Nacional del Perú. Punto Final reveló que armas incautadas a delincuentes fueron nuevamente retenidas en otros crímenes. Ello, ya que la PNP no cumplió con entregarlas a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), tal como precisa el proceso.

Este es el caso de una pistola CZ Browning, que, luego de ser incautada por la Policía en un operativo en Huacho, terminó siendo utilizada en un violento intento de asalto en un proyecto inmobiliario en Lima, 10 meses después.

El 20 de noviembre de 2022, un grupo de cuatro delincuentes intentó asaltar el proyecto inmobiliario El Sauce en la capital. Armados con palos y piedras, los trabajadores de la empresa repelieron la agresión y lograron detener a uno de los asaltantes, quien portaba un arma de fuego. Conocer que el arma había sido utilizada en un operativo anterior dejó atónitos a los responsables de la inmobiliaria.

José Chunga, gerente de El Sauce, no podía creer lo que le informaron. “¿Había sido incautada y con esa arma ingresan a robar aquí? Es increíble, la verdad no sé qué decirle”, expresó, con sorpresa y desconcierto. El arma, de la marca CZ Browning, número de serie A594074, había sido decomisada por la Policía en septiembre de 2021, luego de que su propietario, Miguel Escobar Tello, fuera detenido con ella en su poder. Pese a estar en manos de la justicia, la pistola volvió al círculo criminal, pero no es el único.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hecho similar pasó con un revólver marca Taurus con la serie KJ505757, el cual fue incautado durante el asalto a una empresaria a la que le robaron 30 mil soles. ¿La sorpresa? El arma ya había sido parte de un acto delictivo anterior. El 30 de agosto del 2022, un año y medio antes, efectivos de la Comisaría de Caja de Agua habían conseguido incautar la misma arma a los Lechuceros del Mal, una banda criminal de la zona.

Pese a tener como responsable a Jorgiño Reynon Huanio en una investigación fiscal, el arma no fue enviada por la Policía a SUCAMEC, rompió la cadena de custodia, y siguió protagonizando asaltos hasta caer, esta vez, 18 meses después, en el asalto de la empresaria en San Juan de Lurigancho.

Incluso, uno de los delincuentes más conocidos en el país, Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias “Maldito Cris” utilizaba un arma incautada por la Policía que no llegó a la SUCAMEC. Se trata de una pistola Glock con serie BHWF976, la cual posteriormente fue utilizada para robar a un trabajador de una fábrica en Lurín.

Según una investigación realizada por el dominical, estos hechos se repiten más de lo que se cree. Al menos 15 armas incautadas por la Policía Nacional del Perú han vuelto a ser utilizadas en hechos delictivos. Ello, aunque la ley es clara: una vez que la PNP toma posesión de un arma, debe ser enviada al sistema de control de armas de la SUCAMEC dentro de las 48 horas.

PNP está obligada a entregar en un plazo de 48 horas las armas incautadas a la Sucamec. | Andina

“Vamos a detectar a las personas”

En diálogo con Punto Final, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, adelantó que al tomar conocimiento desarrollaron actividades para identificar a los efectivos policiales que incumplen con la normativa.

“Hemos procedido con la investigación administrativa porque no solo hablamos de armas que deberían haber sido peritadas y entregadas, sino que acá hay malos policías que se han quedado con ellas”, expuso.