Perú avanza para destrabar el TLC que firmó hace 13 años con Guatemala, el país que vive enamorado de las fresas peruanas

Nuevo TLC a la vista. Las exportaciones peruanas a Guatemala incluyen una variedad de frutas que son altamente valoradas en el mercado centroamericano, lo que demuestra la capacidad de Perú para competir en el mercado internacional con productos de alta calidad.

En un esfuerzo por revitalizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala, delegaciones de ambos países se reunieron en Lima para avanzar en la negociación del Protocolo Complementario de este acuerdo, firmado originalmente en 2011.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Secretaría General de la Comunidad Andina en el distrito de San Isidro, se discutieron aspectos clave para la implementación del tratado, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La viceministra de Comercio Exterior de Perú, Teresa Mera Gómez, destacó la importancia de este acuerdo para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

“Es momento de brindarle a nuestros empresarios un instrumento que les permita aprovechar el potencial de comercio e inversión entre ambos países”, afirmó Mera Gómez, según el comunicado de Mincetur.

Este tratado busca ampliar los mercados con preferencias arancelarias y fomentar la libre circulación de bienes, servicios y capitales, beneficiando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En la reunión participaron también el embajador de Guatemala en Perú, Carlos José Escobedo, y los jefes negociadores de ambos países, José Luis Castillo por Perú y Yony Cifuentes por Guatemala.

Las discusiones se centraron en mesas de trabajo sobre Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Comercio de Servicios y Asuntos Legales, áreas fundamentales para la puesta en marcha del TLC.

Este encuentro en Lima sigue a una primera reunión celebrada en Guatemala los días 23 y 24 de septiembre de este año, donde se sentaron las bases para las negociaciones actuales. Con estos esfuerzos, ambos países buscan no solo fortalecer sus lazos comerciales, sino también impulsar el desarrollo económico y la competitividad en la región.

El Congreso de Guatemala aprobó el TLC con Perú en julio de 2013 y se espera que, como resultado de la iniciativa del gobierno del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, este cobre vigor durante el primer trimestre de 2025. Créditos: Mincetur

¿Cómo es el comercio entre Perú y Guatemala?

El comercio entre Perú y Guatemala ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, alcanzando un récord de US$208 millones en 2023, según datos de la Sunat recogidos por Mincetur.

Este incremento se debe principalmente a un aumento del 14,2% en las exportaciones peruanas, destacándose las frutas, que crecieron un 96%. En contraste, las importaciones desde Guatemala hacia Perú disminuyeron un 6,2%, con una caída significativa en productos químicos, que bajaron un 20,4%.

Guatemala se ha consolidado como el segundo socio comercial de Perú en Centroamérica, después de Panamá, representando el 16% del comercio en la región.

El intercambio comercial entre ambos países se centra principalmente en bienes agrícolas, que constituyen el 53% del total. Perú exporta principalmente frutas, mientras que Guatemala es el principal proveedor de azúcar, representando el 55% de las importaciones peruanas de este producto.

En 2023, las exportaciones peruanas a Guatemala alcanzaron un récord histórico de US$115 millones, impulsadas por un aumento del 60% en la agroexportación, que totalizó US$54,4 millones. Además, se registraron incrementos en las ventas de productos de acero (59,3%), cerámicos (33,8%), pota (26,6%) y productos farmacéuticos (19,5%).

Dentro del sector agroexportador, las frutas peruanas mostraron un crecimiento significativo, con las fresas liderando el aumento con un 742,4%, seguidas por las uvas con un 54,4% y las mandarinas con un 31,8%.

Otros productos que también experimentaron un crecimiento en sus exportaciones fueron los colorantes naturales (87,3%), las galletas (66,5%) y la estearina de palma (31,9%), siendo este último uno de los principales bienes exportados, representando el 11% del total.

Guatemala importa anualmente bienes agropecuarios por un valor de US$5.000 millones, de los cuales un 26% corresponde a productos que Perú ya comercia con el país centroamericano. Foto: Shutterstock

Guatemala: Oportunidades Comerciales

Guatemala importa anualmente bienes agropecuarios por US$5.000 millones, de los cuales, 26% corresponde a productos que el Perú comercia con Guatemala (estearina de palma, galletas, cacao en polvo, colorantes naturales).

Existe potencial en galleta dulce, cacao en polvo y cerveza de malta, donde la participación de Perú es menor al 10%, según detalla Mincetur.

Asimismo, se reconoce que existe otro 21% que corresponde a bienes que el Perú, teniendo oferta, no comercia aún con Guatemala, entre ellos, el maíz y cebolla.

Finalmente, el 53% de lo importado por Guatemala corresponde a productos que Perú aún no produce para la exportación, entre ellos el trigo (US$ 294 millones), torta de soya (US$ 288 millones), aceite de soya (US$ 142 millones) y carne deshuesada de bovino (US$ 139 millones).

¿El cacao peruano en polvo dominará Guatemala? Quizá sí, con el TLC. Este tipo de intercambio no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también fomenta la cooperación regional y el desarrollo sostenible.