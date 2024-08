Perú alista nuevo TLC con El Salvador para este 2024, confirma ministra Elizabeth Galdo a Infobae Perú

La ministra Elizabeth Galdo, encargada del Mincetur. (RPP)

La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Elizabeth Galdo, anunció que Perú alista un nuevo TLC con El Salvador hacia fines del 2024, luego de que el gobierno de ese país, al mando de Nayib Bukele, manifestara su interés por establecer puentes comerciales más fuertes con la nación andina tras superar la etapa de violencia en su territorio.

Durante el SUMMIC 2024, desarrollado en la ciudad de San Salvador, la encargada del Mincetur indicó que Perú avanza hacia otros acuerdos comerciales en el bloque de Centroamérica, entre ellos, Panamá. Por ello, señaló que los cuestionamientos a las políticas de derechos humanos del presidente Bukele no han sido un factor de competencia para el gobierno de Dina Boluarte.

“Tienen una muy buena impresión [del Perú], el presidente está interesado en que sea un socio importante. Nuestra expectativa es tener el acuerdo antes de fin de año, posiblemente en diciembre”, aseguró Galdo en diálogo con Infobae Perú.

Perú alista nuevo TLC con El Salvador en 2024. (Foto: Composición Infobae Perú)

En 2022, el intercambio comercial del Perú y El Salvador fue de US$ 81 millones, con un crecimiento de 48,5 % respecto al año anterior debido al incremento de las exportaciones (+35,5 %) e importaciones (+91,5 %). El saldo comercial fue superavitario para el Perú, totalizando US$ 32 millones.En 2022, El Salvador importó del mundo bienes por US$ 17,1 mil millones, monto 9 % mayor a 2021.

“El 7 de septiembre tendremos una ronda para establecer la hoja de ruta y cronograma, y por eso ha sido importante reunirnos con la ministra de Economía [María Luisa Hayem], porque también en este momento ellos están avanzando en un TLC con China”, suscribió.