Marisol busca ser madre a través de vientre de alquiler a sus 44 años: “Quiero una hija mujer”

Marisol revela busca ser madre a través de vientre de alquiler

La cantante peruana Marisol, conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, reveló en una entrevista con Magaly Medina su deseo de convertirse en madre nuevamente a los 44 años. En un anuncio que tomó por sorpresa a sus seguidores, la artista detalló que está explorando la posibilidad de recurrir a un vientre de alquiler para cumplir su sueño de tener una hija.

“Quiero una hija mujer. Si este año no lo logro, bueno pues, me resigno y esperaré a mi nieta algún día”, declaró Marisol, mostrando la firmeza de su decisión y su disposición para enfrentar los desafíos que implica el proceso. Explicó que su plan incluye la participación de una amiga como portadora gestacional y la utilización de una donación anónima para concretar el embarazo.

La cantante destacó que, de ser necesario, asumirá plenamente el rol de padre y madre de la niña, y aseguró que su hija no carecerá de amor ni apoyo. “Todo el mundo me dice ‘qué le vas a decir de su papá’. Bueno, le explicaré cuando sea señorita cómo fueron las cosas y no creo que ella extrañe nada, porque va a tener mucho amor, mío, de mis padres y de sus hermanos”, expresó.

Marisol revela su deseo de tener una hija a través de un vientre de alquiler.

Marisol, madre de dos hijos varones, enfatizó su anhelo de criar a una niña, aunque también reflexionó sobre los cambios que esto podría implicar para su vida profesional. “Sí, (he pensado que si tengo un bebé tendré menos tiempo para mi carrera), pero los tiempos han cambiado. Le puedo poner una nana y viaja conmigo a todos lados”, afirmó, indicando que ya ha considerado cómo balancear su vida familiar y laboral.

La cantante también compartió que cuenta con el apoyo emocional de sus hijos. “Mi hijo mayor me dice: ‘aquí estoy’, es como si fuera el papá del menor”, agregó Marisol, quien tiene dos hijos varones: York Núñez Ramírez y Samir, de 27 años y 13 años respectivamente.

Sus diferencias con Pamela Franco

El reciente lanzamiento de la nueva versión de “El Cervecero”, interpretada por Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, generó polémica tras las críticas de Marisol, conocida como la ‘Faraona de la cumbia’. La intérprete de “La escobita” cuestionó duramente esta colaboración, señalando que decisiones como esta están “destruyendo” el género musical.

En declaraciones al programa ‘América Hoy’, Marisol expresó su desacuerdo sin profundizar en el tema: “Simplemente, no sigan destruyendo las canciones”. Además, al ser consultada sobre la relación entre la incursión musical de Cueva y su desempeño deportivo, la cantante afirmó: “No lo creo de verdad, pero sí puedo decir que no sigan destruyendo la cumbia”.

Marisol cuestionó la nueva versión de 'El Cervecero'. Captura/América Hoy

Las palabras de Marisol no pasaron desapercibidas, provocando una rápida respuesta de Pamela Franco, quien defiende la nueva versión del tema que interpreta junto a su pareja, Christian Cueva. En el mismo programa, Franco dejó claro que las críticas no la afectan. “Yo me enfoco en mi trabajo, en lo que yo hago. Al final de cuentas, el público es quien tiene la última palabra”, sostuvo.

Asimismo, Franco recordó un encuentro previo con Marisol, asegurando que no tiene nada personal contra ella. “Ella en mi cara me ha dicho que conmigo no tiene nada personal. Yo creo que cada uno está en lo suyo, hay que respetarse”, concluyó.

Pamela Franco respondió fuerte y claro a Marisol | América Hoy - América TV

¿Por qué Marisol se separó de su segundo esposo?

La cantante Marisol, conocida como ‘La faraona de la cumbia’, reveló un doloroso episodio de su vida personal en una entrevista con la periodista Verónica Linares. Por primera vez, la artista confesó que su separación de su segundo esposo, Carlos Gómez, ocurrió debido a una infidelidad con una de las bailarinas de su orquesta musical.

“Yo me divorcio porque él me engaña con mi bailarina, es algo que yo nunca lo he dicho en televisión abierta. Cuando yo tenía bailarinas, me di cuenta, entonces decido no tener”, expresó entre lágrimas. Marisol relató que, tras descubrir la infidelidad, decidió retirar a las bailarinas de su grupo, pero su esposo continuó comunicándose con la mujer.

Marisol reveló por qué se divorció de su segundo esposo.

La artista destacó que este engaño casi le cuesta la vida y marcó profundamente su perspectiva sobre las relaciones. Actualmente, Marisol mantiene una buena relación con la esposa de su primer esposo, asegurando que jamás desearía que otra mujer pase por una experiencia similar.