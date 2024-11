Fuerza Popular formaliza moción de censura contra Rómulo Mucho por polémica Ley MAPE

El ministro de Energía y Minas defiende que la Ley MAPE busca reemplazar el Reinfo para enfrentar la minería informal, pero congresistas critican su simplicidad y falta de soluciones estructurales. (Andina)

Fuerza Popular ha formalizado una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, debido a la controversia generada por el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE. El anuncio fue hecho por el congresista fujimorista Arturo Alegría, quien afirmó ante el Parlamento que el titular del Minem ha mostrado “incapacidad” para liderar el proceso de regularización minera. “Desde Fuerza Popular estamos completamente convencidos de que el ministro no puede permanecer en el cargo porque ha demostrado, con este proyecto de ley, una total y absoluta incapacidad para manejar y liderar este proceso”, afirmó Alegría, según reporta Exitosa Noticias.

Este viernes, la bancada de Fuerza Popular logró reunir las 33 firmas necesarias para presentar oficialmente la moción de censura. En dicha sesión, el ministro Mucho defendió la iniciativa, asegurando que su renuncia no resolvería el problema de informalidad en el sector minero, ya que la ley previamente existente, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no exigía una norma de formalización, sino una nueva ley. “Mi renuncia no resolvería el problema”, expresó el ministro durante su presentación en el Congreso.

Las críticas al proyecto de ley no se limitaron a Fuerza Popular. Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso también expresó su insatisfacción con la simplicidad de la ley propuesta. “El proyecto no evalúa las causas que han impedido la formalización. Tampoco contempla el control de los insumos para evitar los mercados negros”, señaló Chiabra, y agregó: “¿Es acaso un intento de patear el problema para más adelante?”.

Por otro lado, el vocero de Podemos Perú, José Luna, también se mostró dispuesto a presentar una moción para censurar al ministro Mucho debido a la demora en la presentación de la Ley MAPE. Luna describió el proyecto como un “mamarracho” y criticó la “indolencia” del ministro ante una problemática que lleva más de dos décadas sin solución. En palabras de Luna, “el proyecto es un mamarracho”, según declaraciones recogidas por el medio antes mencionado.

Otros congresistas, como Guido Bellido de Podemos Perú y Hamlet Echeverría de Juntos por el Perú, se sumaron a las críticas, cuestionando la viabilidad del proyecto al aproximarse la aprobación del presupuesto del próximo año. Estos congresistas sostienen que la nueva ley podría “abrir la ventana de la informalidad”, lo que incrementaría los problemas existentes en lugar de resolverlos, según análisis publicados en Exitosa Noticias.

En esta coyuntura, la iniciativa del Gobierno, encabezada por el ministro Mucho, busca reemplazar al actual Reinfo con la nueva Ley MAPE, con el objetivo declarado de formalizar a los mineros ilegales y promover una minería más organizada. Sin embargo, las divisiones en el Congreso reflejan el escepticismo generalizado sobre su eficacia. Como resultado, la situación se ha convertido en un punto crítico para el Ejecutivo, que enfrenta no solo la presión de la bancada opositora, sino también las críticas dentro del propio Parlamento.

La controversia en torno a la propuesta de Ley MAPE ha puesto en riesgo la continuidad del ministro Mucho al frente del Ministerio de Energía y Minas. La falta de consenso sobre cómo abordar el problema de la minería informal ha llevado a un punto de tensión entre los diferentes grupos políticos del país. Con la moción de censura ya presentación, el futuro del ministro Mucho se decidirá en el Congreso en los próximos días, mientras las críticas se siguen multiplicando.