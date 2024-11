Javier Masías, de ‘El Gran Chef Famosos’, aclara su relación con Giacomo Bocchio tras polémicas: “Soy selectivo con mis amistades”

El jurado de 'El Gran Chef Famosos' regresa en una nueva temporada tras protagonizar una fuerte controversia en redes sociales. (Paula Díaz / Infobae Perú)

Javier Masías, periodista y crítico gastronómico, sigue siendo una de las figuras centrales en ‘El Gran Chef Famosos’, el exitoso concurso culinario de Latina TV, que estrenará pronto su undécima temporada bajo el título ‘Súper Revancha’. Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron a los nuevos participantes, el exigente jurado conversó con Infobae Perú sobre sus expectativas para esta nueva etapa del programa y las recientes controversias que marcaron su paso por las redes sociales.

En un principio, Javier Masías no ocultó su emoción por los capítulos ya grabados de esta temporada especial. Sin embargo, también admitió el desgaste que implica ser parte del programa. “Estoy un poco cansado, este programa drena mi energía y mis ganas de vivir, pero a la vez estoy entusiasmado porque los participantes que tenemos en esta temporada realmente quieren estar acá y lo están dando todo. Hemos grabado los cuatro mejores capítulos de la historia. El arranque está garantizado, lo que hemos grabado es brutal”, declaró.

Fiel a su estilo ácido, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ señaló que no confía en que los participantes de esta temporada, entre ellos Diana Sánchez, Jota Benz, Luigui Carbajal y Joaquín Escobar, logren estar a la altura de las demandas de su exigente paladar. “No le tengo fe a ninguno, excepto a mi mamá que participa viéndolos desde su casa y, aun así, cocina mejor que todos ellos”, manifestó el periodista.

A su modo, Javier Masías se muestra entusiasmado por la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos'. (Paula Díaz Elizalde/Infobae Perú)

Recordó su polémica en Twitter

Javier Masías también abordó la controversia que protagonizó hace unos meses tras publicar un tuit el día de la muerte del expresidente Alberto Fujimori. En el mensaje escribió: “Bailaré sobre tu tumba”, una frase que generó reacciones inmediatas en redes sociales. Aunque luego aclaró —con evidente ironía— que se trataba de una referencia a una canción de la banda española Siniestro Total, las críticas persistieron. Ante la polémica, Latina TV emitió un comunicado deslindándose de sus declaraciones y expresando condolencias a la familia de Fujimori.

El crítico gastronómico se mantuvo firme en su postura y se mostró agradecido con sus seguidores, quienes pidieron a la casa televisora que Masías no sea separado del programa. “Yo tengo una relación armónica con las redes sociales y creo que nunca la dejé de tener. La gente se da cuenta cuando alguien tiene el corazón del lado correcto; así que les agradezco a todos los que mostraron su apoyo por este humilde servidor”, dijo a Infobae Perú.

Latina TV presenta 'El Gran Chef Famosos: Súper Revancha', con Masías como jurado principal. (Paula Díaz Elizalde/Infobae Perú)

“Yo he llegado a la televisión y a la fama de manera muy accidental, la verdad es que nunca la busqué, y he logrado lo más difícil sin quererlo: que es que te quieran. Yo, por si acaso, los sigo odiando, pero les agradezco igual”, expresó Javier Masías, dejando claro que su conexión con el público no se ha visto afectada por la polémica en Twitter y que sigue firme como jurado en ‘El Gran Chef Famosos’.

¿Es amigo de Giacomo Bocchio?

La controversia en redes sociales generó tensiones dentro del propio jurado de ‘El Gran Chef Famosos’. Giacomo Bocchio, compañero de Javier Masías en el programa, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que, sin mencionarlo directamente, parecía aludir al crítico gastronómico. “Respeta la muerte de un ser humano y a su familia. Recuerda que sembrar respeto, te hará mejor ser humano y recibirás respeto. El fallecido ya es libre, pero tú sigues en la prisión de tu odio”, se leía en las historias de Instagram del chef tacneño.

Giacomo Bocchio se mostró en desacuerdo con las publicaciones de Javier Masías. (Paula Díaz Elizalde/Infobae Perú)

Masías respondió al mensaje con total seguridad, reafirmando su posición pero dejando claro su respeto hacia la opinión de su compañero: “Yo soy un demócrata como lo fue mi abuelo y un patriota como lo fue mi tatarabuelo, y como tal defiendo mi derecho y el de todas las personas a decir lo que realmente piensan con transparencia y veracidad. Por supuesto que también defiendo el derecho de cualquier persona a discrepar”.

Sobre su relación con Giacomo Bocchio, el periodista aclaró que no existe una amistad entre ambos, pero sí un respeto profesional.

“Nosotros somos colegas de trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos todos. Tengo pocos amigos de trabajo en mis más de 20 años de trayectoria, diría que solo tengo cuatro amigos en total de todos los trabajos que he tenido. En realidad, soy súper selectivo con mis amistades. Le tengo mucho aprecio a Giacomo en su calidad profesional. Nosotros no tenemos vínculos más allá del trabajo, pero la verdad es que no los tengo con casi nadie”, manifestó el jurado de Latina TV.

El crítico gastronómico abordó su relación con Giacomo Bocchio tras tensiones en redes sociales. (Paula Díaz Elizalde/Infobae Perú)

Giacomo Bocchio discrepó con Javier Masías

El chef tacneño Giacomo Bocchio también participó en la conferencia de prensa y, en conversación con Infobae Perú, se pronunció sobre la controversia. El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ reflexionó sobre la situación, dejando en claro que no respalda la postura de Javier Masías. Además, consideró que su compañero cometió un desacierto al compartir un mensaje tan controvertido en un momento especialmente sensible.

“Yo creo que hasta tu peor enemigo merece tener un momento de paz y calma ante la muerte. ¿Qué hemos aprendido nosotros de la historia? En la Guerra con Chile, y esto no es rencor ni odio, esto es historia pura y dura, mientras los chilenos nos hacían el repase en los barcos de guerra, ellos no recogían a los peruanos, sino los mataban en el mar. ¿Y qué es lo que hacía (Miguel) Grau? Él recogía a los chilenos heridos y ellos mismos gritaban: ¡Viva el Perú generoso! Entonces, yo creo que en momentos difíciles uno tiene que mostrar quién es de corazón, y yo creo que ahí Javier se equivocó”, expresó a Infobae Perú.

Por otro lado, Giacomo Bocchio dejó en claro que no mantiene una relación de amistad con Javier Masías, pero sí existe un gran respeto profesional entre ambos. “Somos compañeros de trabajo, somos miembros del jurado”, sentenció.

El cocinero tacneño se mostró en desacuerdo con los comentarios vertidos por Javier Masías en Twitter.