Giacomo Bocchio dejó de seguir a Javier Masías luego de haber protagonizado polémicas

Giacomo Bocchio ya no sigue a Javier Masías. (Foto: Captura de IG)

El chef Giacomo Bocchio ha tomado una firme postura en medio de la polémica generada por los controvertidos comentarios de su colega Javier Masías, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, tras la muerte de Alberto Fujimori y las denuncias hechas por el tiktoker Ángelo Alejos. Como resultado, Bocchio decidió cortar lazos con su compañero en las redes sociales, dejando de seguirlo en Instagram.

La tensión dentro del reality culinario de Latina parece estar en aumento, ya que esta acción refleja el desacuerdo de Bocchio con las declaraciones de Masías en su cuenta de X (anteriormente Twitter). Pese a este distanciamiento, Javier Masías, conocido en las redes como ‘Omnivorus’, aún no estaría al tanto de esta medida, ya que continúa siguiendo a su compañero de programa.

Además, se reveló que Giacomo Bocchio también dejó de seguir a José Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’. Curiosamente, Nelly Rossinelli es la única integrante del equipo que el chef tacneño continúa siguiendo en su cuenta de Instagram.

Giacomo Bocchio dejó de seguir a Javier Masías. (Foto: Captura de IG)

Giacomo Bocchio y Javier Masías enfrentados

Giacomo Bocchio y Javier Masías, compañeros en ‘El Gran Chef Famosos’, habrían protagonizado un tenso cruce en redes sociales tras una polémica publicación de Masías. Todo comenzó cuando el crítico gastronómico compartió en Twitter la frase: “Bailaré sobre tu tumba”, poco después del fallecimiento de Alberto Fujimori, padre de la política Keiko Fujimori. Este comentario generó una fuerte reacción en redes, donde fue duramente criticado por su falta de sensibilidad.

En respuesta, aunque sin mencionarlo directamente, Giacomo Bocchio publicó una reflexión en su cuenta de Instagram, que muchos interpretaron como una respuesta a las palabras de Masías. El chef escribió: “Para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, pero sí el mismo respeto”, destacando la importancia de respetar a las familias afectadas por la muerte y sugiriendo que el comentario de su colega fue deshumanizante.

Bocchio concluyó su mensaje con una reflexión sobre el impacto del odio en las personas: “Sembrar respeto te hará mejor ser humano” y añadió que, mientras el fallecido ya ha encontrado paz, quienes albergan odio permanecen atrapados por sus emociones negativas.

Giacomo Bocchio de ‘El Gran Chef Famosos’ marca su distancia de Javier Masías. Instagram.

Giacomo Bocchio y Khabir Tello también dejaron de seguirse

Parece que la relación entre Giacomo Bocchio, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, y el chef Khabir Tello ha llegado a su fin. Ambos cocineros, que compartieron estudios en la misma escuela de cocina y colaboraron en el proyecto Casa Manifiesto, ya no se siguen en redes sociales, lo que ha generado especulaciones entre los seguidores.

La última aparición de Khabir Tello en el programa fue durante la octava temporada, y desde entonces no ha vuelto a ser convocado como jurado invitado. Esta ausencia ha despertado rumores de una posible ruptura entre los chefs. Tello, al ser consultado por un usuario en Instagram sobre por qué no ha sido invitado nuevamente, respondió que no tiene idea de la razón. Además, en otras publicaciones, insinuó que ni él sabe por qué ya no participa en el programa.

Los rumores sobre una pelea entre Bocchio y Tello crecieron cuando este último le dio “me gusta” a comentarios que sugerían un malentendido entre ambos. Uno de los comentarios mencionaba que “ya no se siguen y, por eso, no lo van a invitar más”, lo que fue respaldado por la reacción de Tello.