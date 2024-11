Karla Tarazona revela el desgarrador significado de su tatuaje: “Es un recordatorio”

La reciente aparición de un tatuaje en la pierna de Karla Tarazona, conductora del programa Préndete, ha desatado una serie de especulaciones en el mundo del espectáculo. Muchos sugirieron que la dedicatoria romántica estaba vinculada a su expareja Christian Domínguez, especialmente en medio del escándalo por el tatuaje con la cara de Pamela Franco que se negó a eliminar. Sin embargo, Karla ha decidido romper su silencio para esclarecer el verdadero significado detrás de este símbolo.

Durante su presentación en Radio Panamericana, Tarazona explicó que su tatuaje no guarda relación con ninguna de sus exparejas. En cambio, reveló que representa un deseo personal y profundo: su anhelo de tener una hija. “Siempre quise tener una niña”, confesó, indicando que el tatuaje es un homenaje a ese sueño que no pudo materializar. Su respuesta sorprendió a muchos, quienes no esperaban un significado tan íntimo y cargado de emociones.

El tatuaje, que incluye un diseño de Saturno, tiene un significado especial para la locutora. Según detalló, el planeta simboliza sueños y aspiraciones que quedaron incompletos. “Los que han escuchado la canción ‘Saturno’ entenderán. Representa cosas, personas y situaciones que uno siempre quiso y nunca se dieron”, explicó Tarazona.

Karla Tarazona se muda a nuevo departamento que está a nombre de Christian Domínguez. (Foto: Captura de IG)

Karla Tarazona compartió que, en su caso, el tatuaje es un recordatorio del proceso complicado que atravesó para intentar cumplir su deseo de ser madre de una niña. “Hice un tratamiento para concebir una niña y no se pudo. Es un sueño que siempre he tenido, pero que no se ha realizado”, afirmó. Este gesto simboliza no solo su anhelo, sino también la fortaleza con la que enfrentó la experiencia emocional que ello conllevó.

Además, la conductora reconoció lo difícil que fue para ella lidiar con los tratamientos y las emociones asociadas. “No se imaginan lo que uno puede sentir al llevar un tratamiento así. Este tatuaje significa todo ese proceso complicado, emocional y personal”, señaló, subrayando la importancia que tiene este símbolo en su vida.

Con esta declaración, Karla Tarazona ha dejado claro que su tatuaje no tiene ninguna relación con Christian Domínguez, como se especuló inicialmente. En cambio, representa una etapa significativa de su vida y un sueño que guarda con cariño. La revelación ha generado empatía entre sus seguidores, quienes la han respaldado con mensajes de apoyo y admiración por su honestidad.

Karla Tarazona reveló el significado de su último tatuaje. (Foto: Captura de IG)

Karla Tarazona y su mensaje para Christian Domínguez durante concierto

Durante un evento en vivo con La Gran Orquesta Internacional, Karla Tarazona y su compañero de conducción en Préndete, Christian Domínguez, dieron que hablar al protagonizar un hilarante intercambio que desató las risas del público. Sobre el escenario, la conductora no dudó en lanzar un comentario lleno de humor, recordándole al cantante su fama de “mentiroso” en una clara puesta en escena que captó la atención de los asistentes.

Con el micrófono en mano y mostrando su característico sentido del humor, Karla sorprendió a Domínguez con una frase cargada de picardía: “Ya nos cansamos de que nos mientas. Te va a crecer la nariz por mentiroso. Tu papá se llama Gepeto. Ya me cansé de tus explicaciones, ya me las sé todas”. Sus palabras arrancaron carcajadas entre el público, que disfrutó del entretenido momento.

Aunque el divertido cruce fue parte del show, el cantante respondió de forma caballerosa dedicándole una romántica canción a Karla, lo que dio un toque especial al espectáculo. La interacción fue tan espontánea que los asistentes no tardaron en compartir videos en redes sociales, donde el momento rápidamente se volvió viral.