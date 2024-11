Christian Domínguez se niega a compartir escenario con Pamela Franco: “Ni con plata”

Christian Domínguez descarta compartir escenario con Pamela Franco.

La relación de Pamela Franco y Christian Domínguez se terminó luego de que el cantante fuera expuesto siéndole infiel a la madre de su última hija. Desde entonces, ambos se mostraron cercanos, como padres, pero con el paso del tiempo han marcado distancia.

Es así que, en las últimas semanas, se evidenció el nuevo romance entre la cumbiambera y el futbolista Christian Cueva, por lo que su expareja marcó distancia. Pero, este nuevo romance ha generado que el deportista iniciara su incursión en la música, por lo que también aparece en escenarios.

Sin embargo, se conoce que Domínguez y Franco comparten carrera artística, por lo que muchos están a la expectativa de que en algún momento puedan compartir escenario y esto genere que el público se encienda. En algunas ocasiones, ciertos empresarios han anunciado la presencia de ambos artistas en sus eventos, pero hasta el momento todos han sido en horarios distintos.

Christian Domínguez canta tema de Pamela Franco en concierto. (Foto: Captura de IG)

Es así que, frente a estos supuestos, Christian Domínguez rompió su silencio. El artista respondió a Trome sobre la posibilidad de compartir escena con la madre de su última hija. Al respecto, se mostró completamente distante y aseguró que nunca va a suceder y lo descartó por completo asegurando que ni el dinero lograría este cometido.

“No se dejen engañar por los empresarios. Les digo, ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar’”, mencionó en un inicio.

Tras ello, señaló que por más que los anuncien juntos, es solo una forma de que los empresarios llenen sus eventos. Resaltó que en shows de varias horas, siempre han vacíos entre un artista y otro, por lo que es casi imposible que se crucen en escena.

“Si ellos están lucrando con el morbo, los empresarios, es mentira, lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces en las fechas pasadas y las que vengan... no se dejen engañar, existen 30 o 40 minutos entre artista y artista si son continuos, si hay un artista en el medio, peor, en ese lugar (evento en Moquegua) peor, porque se ingresa con camionetas. No se dejen engañar”, agregó sobre el tema.

Pamela Franco contra Christian Domínguez: “Se ha pintado de cuerpo entero”

Finalmente, aseguró que no es que él condicione a que no esté su expareja para presentarse en algún evento, pero asegura no se sumará al morbo de verlos juntos en el escenario, cuando ella ya tiene otra pareja. “No es una condición, yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse) no va a suceder, ni con plata”, sentenció.

Sobre la relación de Pamela Franco con Christian Cueva

Christian Domínguez se pronunció acerca de la reciente relación entre su expareja, Pamela Franco, y el futbolista Christian Cueva. Durante una entrevista, el cantante de cumbia expresó su postura sobre el tema, dejando en claro que no guarda resentimientos y que siempre le deseará lo mejor en esta nueva etapa de su vida personal.

“Sí, yo siempre... me lo preguntaron hace tiempo y digo: que le vaya muy bien. Yo deseo siempre que le vaya muy bien en general a las personas, porque tú deseando eso, te va bien a ti”, comentó Domínguez. Sus declaraciones reflejan un enfoque conciliador y positivo, a pesar de los cambios en la vida de su expareja.

Christian Domínguez se refiere a la relación de Pamela Franco con Christian Cueva.

El intérprete también aprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de mantener una actitud positiva hacia los demás. Según dijo, desear el bienestar de otros contribuye a atraer cosas buenas a la propia vida, un mensaje que, según afirmó, aplica no solo a su relación con Pamela Franco, sino a todas las personas en general.