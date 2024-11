Karla Tarazona rechaza futura conversación con Pamela Franco: “Hace años pedí hablar con ella y no aceptó”

Christian Dominguez y Pamela Franco hablaron sobre Christian Cueva tras el polémico ampay | América Hoy. América TV

En recientes declaraciones, Karla Tarazona dejó claro que no tiene interés en reunirse con Pamela Franco, pareja actual de Christian Cueva, pues en el pasado intentó hablar con ella sin éxito. Junto a Christian Domínguez, la conductora de Préndete explicó que ya pasó el tiempo para conversar.

Cuando fue consultada sobre una posible reunión o un “café” con Pamela Franco, Karla fue enfática en su respuesta, afirmando que no ve motivos para tener una conversación con ella. “La respeto porque es la mamá de su hija, pero más allá no tendría por qué [hablar con ella]”, dijo la conductora de televisión y locutora de radio al diario Trome.

Además, expresó que solo se vería en la necesidad de hablar con Franco si, por ejemplo, Christian Domínguez dejara de cumplir con su responsabilidad de brindar pensión a su hija. “Si el señor se olvida de pasar la pensión, ahí sí lo agarro de las mechas”, comentó con humor, pero sin dejar de manifestar su firme postura.

Pamela Franco no quiso hablar con Karla Tarazona, asegura la conductora

Karla Tarazona también se refirió a situaciones de emergencia, como un posible accidente, en las que incluso entonces no consideraría oportuno contactarse con Pamela Franco. Christian Domínguez intervino durante la entrevista, sugiriendo que en una situación así la cantante podría contactarla; sin embargo, la conductora respondió entre risas: “Ahí llamo a tu mamá”, demostrando así su intención de mantener la comunicación entre ellos estrictamente necesaria.

Karla Tarazona quiso hablar con Pamela hace años

La distancia entre Karla Tarazona y Pamela Franco se remonta a una situación ocurrida hace años, cuando la conductora de Préndete intentó acercarse a la cantante en un gesto de conciliación y disculpa. La locutora recordó cómo, tras el final de su matrimonio con Rafael Fernández —quien llegó a insinuar que Karla podría tener un romance con Domínguez—, acudió a la casa de Pamela para pedir disculpas y aclarar la situación.

Karla Tarazona se niega a hablar con Pamela Franco. Composición Infobae Perú

A pesar de que Karla buscaba limpiar el nombre de Christian y enmendar cualquier malentendido, Pamela rechazó la posibilidad de diálogo en esa ocasión. “Yo me sentía mal por una situación que había pasado que él no tenía nada que ver. En mi casa me enseñaron que cuando hay que pedir disculpas hay que pedirlas sin yo tener la culpa”, explicó Karla.

Tarazona lamentó que Pamela no aceptara aquella conversación que ella propuso hace aproximadamente dos años. “Yo fui, lo busqué y le pedí disculpas, pedí hablar con ella y ella no aceptó, ya pasaron dos años, ya estamos ocupaditos”, indicó Karla Tarazona fiel a su estilo.

Más allá de reconocer a Pamela Franco como madre de la hija de Christian, Karla Tarazona ha mostrado que no le interesa una relación más cercana ni de amistad ni de alianza, y prefiere enfocarse en sus propios proyectos y obligaciones familiares.

“No tendría nada que hablar con ella, a menos que haga algo grave en contra de los niños, pero creo que entre ella y yo no existe ningún tema de conversación”, concluyó.

Christian Domínguez niega posible encuentro con Pamela Franco

Por su parte, Christian Domínguez indicó que no aceptaría juntarse nuevamente con Pamela Franco en un mismo escenario. Es por ello que alertó al público que no se deje sorprender por los empresarios que venden un posible reencuentro entre la expareja.

“No se dejen engañar por los empresarios. Les digo, ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar’”, mencionó en un inicio.

Domínguez resaltó que en shows de varias horas, siempre han vacíos entre un artista y otro, por lo que es casi imposible que se crucen en escena.

“Si ellos están lucrando con el morbo, los empresarios, es mentira, lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces en las fechas pasadas y las que vengan... no se dejen engañar, existen 30 o 40 minutos entre artista y artista si son continuos, si hay un artista en el medio, peor, porque se ingresa con camionetas. No se dejen engañar”, agregó.

Christian Domínguez descarta compartir escenario con Pamela Franco.