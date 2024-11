¿Los billetes del Perú brillan en la oscuridad? Descubre cuáles son, cómo hacerlo y por qué esto te puede salvar de ser estafado

Billetes peruanos cuentan con la característica de ser fluorescentes ante la luz ultravioleta. (Foto: Composición Numismática Inca)

Los billetes emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) son codiciados por los ciudadanos de a pie para el día a día, mientras que los coleccionistas los desean por sus peculiaridades y por el valor histórico que adquieren con el paso del tiempo.

Su paso fugaz por las manos de los ciudadanos no siempre permite la posibilidad de detenerse a apreciar los detalles que destacan cada billete, todos con un propósito y una característica particular. Más allá de la denominación, el personaje, las imágenes y sellos, existen aspectos que no resaltan a primera vista.

Un video de Numismática Inca da cuenta de las medidas fluorescentes en la nueva familia de billetes del Perú. Se trata de una característica visible solo cuando se expone el papel a la luz ultravioleta.

La mencionada publicación presenta a los billetes frente a una luz regular y destaca las medidas de seguridad empleadas para evitar la producción ilegal de las mismas. Frente a luz UV se aprecia cómo el color del papel cambia y resaltan figuras que no eran visibles segundos antes. Se encuentran repartidas por todo el billete, en el reverso y anverso.

Numismática Inca explica las características de los billetes que circulan en el Perú. (Fuente: Facebook Numismática Inca)

De esta manera se confirma la existencia de un importante número de medidas adoptadas para que los peruanos y peruanas tengan en sus manos billetes con altos niveles de seguridad.

Medidas de seguridad

Los billetes emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cuentan con una serie de características de seguridad diseñadas para prevenir la falsificación. Estas características incluyen elementos visibles y táctiles que permiten a las personas verificar la autenticidad de los billetes. A continuación, se presentan las principales características de seguridad:

Impresión en alto relieve

Algunas partes del billete, como los textos, números y ciertos diseños, tienen un relieve que se puede sentir al tacto. Ejemplo: el valor del billete y el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”.

Marca de agua

Al observar el billete a contraluz, se puede ver una imagen, como el retrato del personaje principal del billete, que está integrada en el papel. La marca de agua muestra detalles claros y precisos.

Hilo de seguridad

Es una franja incorporada en el billete que puede estar completamente visible o parcialmente expuesta. Al mirar el billete a contraluz, este hilo muestra microtextos con el valor del billete o palabras específicas.

Ventana transparente (solo en billetes de polímero)

Los billetes de polímero tienen una ventana transparente con diseños impresos que son difíciles de reproducir.

Billetes de 100 soles vienen siendo alterados en la cinta vertical del BCRP.

Cambio de color en tinta

Algunos elementos del billete, como números o figuras, cambian de color cuando se inclina el billete bajo la luz.

Microtextos

En ciertas áreas del billete, hay textos muy pequeños que solo se pueden leer con una lupa.

Imagen coincidente

Al mirar el billete a contraluz, se puede observar que ciertos diseños en el anverso y el reverso coinciden perfectamente para formar una imagen completa.

Elementos fluorescentes

Bajo luz ultravioleta, se revelan ciertas figuras, números o detalles que no son visibles a simple vista.

Número oculto

Al inclinar el billete, se puede observar un número escondido que corresponde al valor del billete.

Tinta iridiscente

Algunos billetes tienen una franja brillante que cambia de tonalidad cuando se inclina.

La familia de billetes peruanos rinde homenaje a importantes figuras de las artes e historia del Perú.

Uno de los tantos homenajes que sigue recibiendo Paulet en estos días es que su rostro fue colocado en los nuevos billetes de 100 soles (BCR)

10 soles - Chabuca Granda: cantante recordada por temas como “La flor de la canela” y “José Antonio”

20 soles - José María Arguedas: escritor indigenista reconocido por libros como “Yawar Fiesta” y “Los ríos profundos”

50 soles - María Rostworowski: historiadora especializada en el estudio de las culturas prehispánicas y la historia del Perú antiguo.

100 soles - Pedro Paulet: Ingeniero químico, arquitecto y considerado pionero de la astronáutica y la propulsión espacial.

200 soles - Tilsa Tsuchiya: Pintora y grabadora peruana considerada una de las figuras más influyentes del arte peruano del siglo XX.