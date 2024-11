Feriados de noviembre 2024: ¿habrá más días libres después del APEC?

Según la plataforma del Gobierno, en noviembre solo figura como feriado el viernes 1. (Composición Infobae: webcalendarios.com / Difusión)

En noviembre, un sector de la población peruana ha disfrutado de más de un día libre, algo poco común en el undécimo mes del año, donde solo suele conmemorarse el Día de Todos los Santos. Aunque estos días adicionales no fueron feriados oficiales, los trabajadores del sector público y privado tuvieron la oportunidad de descansar en tres jornadas extra.

Los trabajadores del Estado y empresas privadas pudieron disfrutar de días de descanso el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre, que se sumaron al feriado del viernes 1 de noviembre. Esto fue posible gracias a una modificación del Decreto Supremo N° 110-2024-PCM por parte del Poder Ejecutivo.

Mediante el Decreto Supremo N° 123-2024-PCM, se establecieron tres días consecutivos no laborables para los empleados del sector público y privado en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao. Al no tratarse de feriados oficiales, los colaboradores deberán compensar las horas no trabajadas.

El Gobierno confirmó tres nuevos días no laborables por el APEC. (Composición Infobae/Edwin Montesinos/APEC/Difusión)

Debido a que el decreto incluye a obreros, técnicos y profesionales del sector privado, es importante señalar que la compensación de horas debe acordarse entre empleador y trabajador. De no alcanzarse un acuerdo, será el empleador quien determine el mecanismo de compensación. En el sector público, por otro lado, se ha establecido que las horas no trabajadas deberán recuperarse en los 15 días posteriores a los días no laborables, o conforme lo disponga cada entidad de acuerdo con sus propias necesidades.

Ahora bien, dado que en noviembre se han añadido días libres por la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), surge la duda de si, después de este magno evento, hay días no laborables o, en el mejor de los casos, feriados adicionales.

¿Habrá más días libres después del APEC?

El sábado 16 de noviembre concluye el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un encuentro que promueve la cooperación en áreas medulares como el comercio, la formalización económica y el desarrollo inclusivo. Tras finalizar el evento, no habrá más días libres en el mes, entendiendo por ello feriados o días no laborables.

Presidenta Dina Boluarte junto al presidente del APEC CEO Summit, Fernando Zavala y el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. (Agencia Andina)

Según la plataforma del Gobierno, en noviembre solo figura como feriado el viernes 1, día en que se conmemora el Día de Todos los Santos, además de los tres días no laborables decretados por la APEC.

Es pertinente señalar que el 5 de noviembre fue declarado feriado no laborable para los trabajadores municipales. A través de la Ley N° 31701, publicada en el diario oficial El Peruano, se dispuso que “la jornada será remunerada y considerada como laborada para todo efecto legal”.

Está claro que en noviembre los trabajadores no contarán con tiempo extra para actividades de ocio. Sin embargo, este panorama cambiará en diciembre, el último mes del año, que ofrece varios días libres para que los peruanos disfruten de momentos de esparcimiento, compartan con la familia o aprovechen para avanzar en tareas que habían postergado.

En noviembre de 2024, una parte de los trabajadores contaron con tres días de descanso para hacer actividades de ocio. (Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina)

Por ejemplo, en diciembre hay tres feriados y cinco días no laborables para el sector público. A continuación, se detallarán las fechas y lo que se conmemora en cada uno de estos días.

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (feriado)

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (feriado)

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad (feriado)

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público.

Los colaboradores deberán compensar las horas no trabajadas en caso de descansar durante los tres días no laborables.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

En Perú, un feriado nacional es un día en el que la mayoría de los trabajadores, tanto del sector público como privado, no laboran, ya que se celebra una festividad importante. En estos días, la jornada de trabajo es suspendida por ley, y generalmente se conmemoran eventos históricos o celebraciones patrióticas, como el Día de la Independencia o el Día de Todos los Santos.

Por otro lado, un día no laborable es una jornada en la que los empleados del sector público o privado pueden descansar, pero con la condición de que deben recuperar las horas no trabajadas. Estos días son establecidos por el Gobierno para eventos especiales o conmemoraciones.