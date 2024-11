¿Gobierno declaró feriado este 14 de noviembre?: conoce por qué solo esta región tendrá fin de semana largo y para quiénes aplica

Gobierno declaró 14, 15 y 16 de noviembre como días no laborables por el Foro APEC 2024. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Desde este jueves 14 de noviembre, se inicia un feriado largo de cuatro días para millones de trabajadores en Perú, quienes tendrán la posibilidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo hasta el domingo 17 de noviembre. Esta medida se toma en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que viene realizandose en Lima, con la asistencia de mandatarios y líderes de las economías más influyentes de la región Asia-Pacífico.

Sin embargo, este beneficio se aplicará de forma limitada, ya que solo incluye a los trabajadores de determinados sectores y una región del país. La disposición también cuenta con algunas excepciones y condiciones para su aplicación.

¿Por qué habrá fin de semana largo para algunos trabajadores?

El Gobierno peruano dispuso los días no laborables del 14 al 16 de noviembre de 2024, como parte de las medidas excepcionales para asegurar el desarrollo de la Cumbre APEC y facilitar la logística de la ciudad ante la visita de delegaciones de 21 economías del bloque Asia-Pacífico. La denominada ‘Semana de Líderes de APEC’ es un evento que ha generado gran expectativa a nivel nacional e internacional, en el que Perú, como país anfitrión, busca consolidar su rol en la región y fortalecer la cooperación y los acuerdos económicos con países clave, como Japón, China, Estados Unidos y Australia, entre otros.

Este descanso laboral, oficializado mediante el Decreto Supremo 110-2024-PCM, responde a la necesidad de reducir el tránsito y la carga operativa en Lima Metropolitana y otras zonas cercanas, además de garantizar la atención a los visitantes internacionales. No obstante, al considerarse como ‘día no laborable’ en lugar de feriado, los trabajadores que se beneficien de estos días deberán compensar las horas no trabajadas posteriormente.

Desde el jueves 14 de noviembre, miles de trabajadores descansarán en el marco de las reuniones del APEC 2024. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Juan Carlos Guzmán/Difusión

¿Qué sector de trabajadores fue beneficiado y para qué región aplica?

La medida, que incluye tanto a trabajadores del sector público como del sector privado, está dirigida a aquellos que laboran en Lima Metropolitana, Callao y la provincia de Huaral. En el caso del sector público, la disposición es de carácter obligatorio; sin embargo, para los trabajadores del sector privado, la implementación de estos días libres dependerá de un acuerdo entre el empleador y el trabajador, según detalla el decreto. Esto implica que si ambas partes llegan a un consenso, los empleados de empresas privadas pueden acogerse a los días de descanso y sumarlos al fin de semana para un feriado largo de cuatro días.

No obstante, la norma establece claras excepciones para aquellas actividades consideradas esenciales, ya que, en caso de detenerse, podrían poner en peligro la seguridad o el suministro de servicios básicos. Los trabajadores cuyas labores son indispensables no podrán acogerse a estos días no laborables, y se les exige cumplir con sus jornadas habituales.

El decreto de días no laborables fue modificado por el Gobierno. (Foto: Normas Legales El Peruano)

La lista de excepciones, detallada en el decreto, incluye a los empleados en sectores como:

Servicios sanitarios y de salubridad : incluye la atención en hospitales y centros de salud.

Suministro de electricidad, agua y desagüe : los servicios básicos de infraestructura deben seguir operando para evitar cualquier interrupción en el suministro.

Gas y combustibles : necesario para la operación de otros servicios esenciales y el transporte.

Seguridad y vigilancia : los servicios de seguridad, custodia y vigilancia de instalaciones públicas y privadas no deben suspenderse.

Transportes : tanto el transporte terrestre, aéreo y marítimo se considera indispensable, especialmente para el tránsito de las delegaciones que asistirán a la cumbre.

Telecomunicaciones: se requiere que las redes de comunicación operen con normalidad para cubrir cualquier emergencia o necesidad durante el evento.

La disposición establece que corresponde al empleador identificar y definir los puestos que cumplen estas labores esenciales y que, por tanto, están excluidos de la medida. Las empresas deben tomar esta decisión de acuerdo con los requerimientos operativos y asegurar que los servicios esenciales se mantengan activos.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Un feriado nacional es una fecha establecida oficialmente en la que todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, tienen derecho a descansar sin la necesidad de compensar las horas no laboradas. En estos días, los empleados reciben su salario completo, y si se les solicita trabajar, se les paga un adicional.

Por otro lado, un día no laborable es una medida temporal que el gobierno puede implementar para eventos o situaciones específicas. Esta disposición afecta solo a ciertos sectores o áreas, y a diferencia de los feriados, los trabajadores deben compensar las horas no trabajadas en una fecha posterior, de acuerdo con lo que se haya acordado entre el empleador y el empleado o según lo determine la empresa.

¿Qué es la Cumbre APEC y qué temas se tratarán?

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), fundado en 1989, es una organización que busca promover la cooperación económica y el crecimiento entre las 21 economías miembros que componen este espacio. Representando un tercio de la población mundial, el 54 % del PIB global y el 44 % del comercio internacional, APEC ofrece un entorno de diálogo donde sus miembros pueden compartir ideas y formular recomendaciones sin comprometer la soberanía de cada economía.

El Ministerio de Cultura es una de las sedes para los eventos APEC 2024. Foto: composición Infobae/APEC

La cumbre APEC 2024, organizada bajo el lema “Empoderar, incluir, crecer” propuesto por Perú, se enfoca en temas clave para la región. Entre los principales puntos de discusión destacan el crecimiento inclusivo, que busca asegurar que los beneficios del desarrollo económico lleguen a toda la población, y la digitalización y formalización económica, con énfasis en la reducción de la informalidad a través de tecnologías digitales.

Además, el foro abordará la sostenibilidad, con el objetivo de promover un crecimiento resiliente y respetuoso con el medio ambiente. Las actividades del evento comenzaron con la reunión del Consejo Asesor Empresarial (ABAC) y continuarán con un diálogo sobre empoderamiento económico para pueblos indígenas, una reunión ministerial y el esperado encuentro de líderes, que concluirá el 16 de noviembre.