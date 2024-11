Inundaciones en Huánuco: ¿Hasta cuándo continuarán las fuertes lluvias? Senamhi lanza alerta

Videos y fotos impactantes del huaico que cayó en Huánuco. (Captura: Facebook)

Gran parte de la ciudad de Huánuco, en la región homónima, vive una emergencia debido a intensas lluvias que provocaron desbordes y huaicos, dejando a más de 300 familias damnificadas y causando la destrucción de cientos de viviendas. Los habitantes afectados enfrentan pérdidas materiales, así como cortes de acceso en varias vías, mientras las autoridades y la población intentan hacer frente a la difícil situación.

Desde el pasado 11 de noviembre, las precipitaciones incesantes han reactivado diversas quebradas, afectando gravemente a distritos como Las Moras, Amarillis, Pillco Marca, Aparicio Pomares, Llicua, San Luis, Marabamba y Colpa Baja. Los barrios afectados han visto cómo el agua y el lodo ingresan sin control, dañando tanto infraestructuras públicas como privadas y obstaculizando el tránsito.

¿Hasta cuándo continuarán las fuertes lluvias en Huánuco?

Ciudadanos de Huánuco reclaman más maquinaria pesada para atender el desastre generado por las lluvias. (Fuente: Indenci)

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en los primeros días de esta semana, la ciudad de Huánuco registró acumulados de lluvia de hasta 22.9 mm/día, con 18.5 mm concentrados en tan solo las primeras dos horas. Estas precipitaciones han puesto en alerta a las autoridades y a la población debido a su intensidad.

En su aviso meteorológico N.º 339, Senamhi declaró el nivel de peligro naranja para Huánuco y otras regiones de la sierra, indicando que la situación alcanzará su punto crítico mañana, jueves 14 de noviembre, cuando el nivel de alerta escale a “naranja” por condiciones peligrosas. La vigencia del aviso se extiende por un periodo de 59 horas, durante las cuales se esperan lluvias intensas con riesgo de afectaciones significativas en la región.

“El Senamhi informa que desde el martes 12 hasta el jueves 14 de noviembre se registrarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur”, señaló el organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Un vocero de Senamhi explicó que estas condiciones se deben a la temporada lluviosa, caracterizada por una mayor disponibilidad de humedad en el ambiente, e instó a la población a tomar precauciones frente a posibles desbordes y huaicos.

Situación de los damnificados

Huaicos en Huánuco dejan graves daños; damnificados y fuerzas armadas trabajan en la limpieza desde el lunes 11. Fotocomposición: Infobae Perú

Damnificados de los distritos de Amarilis y Pillco Marca, junto a efectivos del Batallón 201 de las Fuerzas Especiales del Ejército del Perú, llevan trabajando desde el 11 de noviembre en las labores de limpieza de las viviendas afectadas por el desastre.

A pesar de los esfuerzos de los vecinos, muchos han perdido sus bienes. Muebles y electrodomésticos, como sillones, roperos, cocinas, refrigeradoras y lavadoras, han quedado completamente arruinados por el lodo arrastrado por el huaico. “Ya no tenemos nada”, expresó una damnificada en declaraciones a Canal N.

Tras el paso del huaico, más de 90 viviendas fueron damnificadas entre Amarilis y Pillco Marca, y otras 30 quedaron inhabitables.

Algunos vecinos han tenido que buscar refugio improvisado para protegerse de los huaicos y las inundaciones. Mientras algunos lograron resguardarse en el segundo piso de sus viviendas, otros no tuvieron más opción que pasar la noche en la calle, expuestos al frío y a las condiciones adversas.

Una señora de la tercera edad relató su experiencia tras el paso del huaico: “Pasé la noche en la vía pública”, dijo visiblemente afectada. Cuando se le preguntó dónde planeaba dormir esa noche, respondió con resignación: “acá nomás”, reflejando la desesperación e incertidumbre de quienes se han visto forzados a abandonar sus hogares sin tener claro cuándo podrán regresar.

En declaraciones para La República, el alcalde del distrito, Roger Hidalgo Panduro, hizo un llamado urgente al Gobierno central para que se brinde apoyo a Huánuco, señalando la falta de maquinaria y presupuesto para hacer frente a la emergencia.

“Pido al Gobierno y sus autoridades que nos envíe maquinaria y que nos visualicen como distrito, porque si no ¿cómo vamos a traer desarrollo a nuestros pueblos o prevenir este tipo de desastres si el Gobierno central no nos da la mano? Que venga el ministro, que no prioricen solo el APEC en Lima”, sostuvo.

Asimismo, el alcalde Roger Hidalgo Panduro hizo un enérgico llamado a los congresistas de Huánuco para que se acerquen a la zona y colaboren directamente con los damnificados. “Hago un llamado a mis tres congresistas de Huánuco, que vengan, hagan su trabajo. Nunca vienen por acá, no se les ve”, expresó.