“Me preparé toda la vida”: Javier González-Olaechea lanza su candidatura a la presidencia de la República con el PPC

El excanciller sí se atrevió a cuestionar la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Foto: Cancillería

¿Se sentía preso? El exministro del gabinete de Dina Boluarte, Javier Gonzáles Olaechea confirmó que será uno de los candidatos para ser el sucesor de su antigua jefa en las próximas elecciones 2026. El excanciller anunció que postulará a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano (PPC), organización a la que se afilió a inicios del mes de setiembre.

En conversación con Milagros Leiva, Gonzáles Olaechea no ocultó su felicidad por haber salido de la gestión de Boluarte Zegarra y haber recuperado su “libertad” para cumplir sus aspiraciones políticas.

“Muy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado, preparado, que es ser el representante, el aspirante a la presidencia de la República por parte del PPC y producir el cambio radical que el mundo está observando en América con algunos presidentes y que el Perú reclama a gritos”, exclamó.

Canciller criticó fuertemente la acción de la OEA ante la situación del vacado Pedro Castillo y rechazo a pedir las actas electorales en Venezuela. | Infobae Perú

El excanciller comentó que iniciará con su campaña presidencial con una gira por todo el país y confesó que llegar a la presidencia de la República es una aspiración que tenía desde hace tiempo.

“Esa es mi aspiración. Esa es mi decisión. Para eso, regreso a las cámaras y también obviamente comenzaré una gira por todo el país, para que levantemos la esperanza y el orgullo de los peruanos de que somos un pueblo digno que debemos recuperar el orgullo y sobre todo la esperanza, rompiendo con el viejo ciclo de la política, con la repartija, denunciando la corrupción”, agregó.

Rencillas

También fue cuestionado por su alejamiento del Ejecutivo, ya que tras su participación en la OEA y su contundente denuncia al fraude electoral en Venezuela, la popularidad del excanciller creció y se convirtió en uno de los voceados para ser es sucesor de Gustavo Adrianzén en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sobre este tema, Javier Gonzáles Olaechea reconoció que hubo un distanciamiento mutuo con la mandataria, pero negó que se haya producido alguna rencilla al interior del Gabinete. Eso sí, aclaró que aceptó el cargo por su deseo de servir al Perú y vio la oportunidad para llegar a la presidencia, algo para lo que se preparó toda su vida.

El ministro de Relaciones Exteriores, canciller Javier Gonzáles-Olaechea, en una ceremonia. Foto: Cancillería

“Javier Gonzáles Olaechea no es una pieza de recambio de nadie, es un agente de cambio. Es un agente de cambio y siempre lo fue. Me preparé toda la vida, para un momento determinado, que bueno la historia pone por delante, y es la aspiración presidencial, para transformar y producir un cambio radical en usos, costumbres, dando el ejemplo. (¿O sea, usted toda su vida ha querido ser presidente del Perú ?) Así es”, reveló.

Permanencia de ministros

Aunque evitó responder directamente si había celos políticos por parte del ministro de Educación, Morgan Quero, o de Gustavo Adrianzén hacia su persona, el excanciller sí se atrevió a cuestionar la permanencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Debido a los constantes casos de extorsión y muerte que se reportan diariamente en los medios de comunicación, la salida de Santiváñez de la cartera del Interior se ha convertido en un pedido de diferentes gremios, sin embargo, pese a todos los cuestionamientos, la presidenta Dina Boluarte decidió renovarle su confianza, apostó por su permanencia y pidió a sus detractores que sean “pacientes” con el trabajo que viene realizando.

Sin embargo, González Olaechea sí fue crítico con su antiguo compañero de gabinete y afirmó que, si él estuviera gobernando el Perú, Santiváñez ya no continuaría en el cargo.

“Cuando yo sea presidente, con el favor popular y Dios mediante si así es, no habrán ministros que duren si no satisfacen las condiciones más apremiantes de las soluciones del país. (O sea, si usted fuera presidente, Santiváñez ya no sería ministro del Interior) Ya no lo sería”, respondió.

Ministro del Interior Juan José Santiváñez fue internado en una clínica del Cusco. (Foto: Mininter)