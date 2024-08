Presidente del Consejo Permanente de la OEA criticó al canciller Javier González-Olaechea por actitud confrontacional

Ronald Sanders y Javier González-Olaechea.

Ante el fraude en las elecciones ocurridas en Venezuela, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó una sesión extraordinaria en Washington D. C., capital de Estados Unidos. Hasta allí, viajó el canciller peruano Javier González-Olaechea.

Luego de que se rechazara la aprobación de una resolución que exigía al régimen de Nicolás Maduro publicar de inmediato las actas de los comicios presidenciales realizados el último domingo 28 de julio —debido a que 11 países de abstuvieron y otros cinco se negaron—, González-Olaechea se pronunció de manera enérgica, desatando críticas en su contra.

“Abstenerse de votar es, en el fondo, una falta de voluntad para expresar una posición clara. Pero aún es peor para quienes no se han apersonado, ni siquiera por vía electrónica o por Internet, cinco miembros de este organismo internacional”, aseveró.

“¿Entonces preguntamos por qué el Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo? Porque ven esto, justamente; estas 11 abstenciones. ¿Acaso no leemos los periódicos? ¿Acaso no sabemos que María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, han sido encausados por el fiscal del régimen?”, apuntó.

Discurso de Javier González Olaechea en la OEA luego de que se rechace oficio donde pedían transparentar cifras electorales en Venezuela. YouTube OEA

Llamado de atención

Tras varios minutos de intervención, en los que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) se mostró decepcionado y confrontacional, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, quien presidió la sesión extraordinaria, tomó la palabra para reprochar a González-Olaechea.

“Por primera vez en nuestra organización hemos tenido un ministro que ha hablado más que cualquier otra delegación de forma conjunta. Hemos demostrado mucha tolerancia, mucha paciencia y cierta acomodación también escuchando los comentarios del ministro durante tanto tiempo”, dijo Ronald Sanders.

Presidente del Consejo Permanente de la OEA criticó al canciller Javier González-Olaechea por actitud confrontacional

En la misma línea, criticó al canciller peruano por la forma en que se dirigió a los otros Estados miembros, debido a que la OEA “opera con estos estándares: no gritando, no dando golpes sobre la mesa, no acusando a gente y no amenazando”.

“Debo recordarles a todos los presentes en la sala que este es un organismo multilateral, que tiene Estados miembros que son todos iguales y tenemos que demostrar a todos los Estados miembros de esta organización respeto”, sostuvo.

“Los países tienen derecho a votar como deseen, incluyendo la abstención si ese es el deseo de la delegación. También tienen derecho de votar en contra, como tienen el derecho de votar a favor de una resolución. Cada Estado miembro ha votado como ellos pensaban siguiendo las circunstancias en las que nos encontramos el día de hoy”, finalizó.

El ministro de Relaciones Exteriores, canciller Javier Gonzáles-Olaechea, en una ceremonia. Foto: Cancillería

Libertad para Pedro Castillo

Cabe destacar que, en su presentación, Javier González-Olaechea fue interrumpido por una simpatizante de Pedro Castillo, quien además de pedir libertad para el vacado exdignatario, calificó a la mandataria Dina Boluarte de “asesina”.

Ante la falta de acción por parte del presidente del grupo, el ministro no solo expuso su malestar, sino que continuó con sus críticas al organismo. Visiblemente ofuscado, el titular del RR. EE. precisó que la sucesora de Castillo asumió conforme al proceso y a la Constitución peruana. “Es más, voy a hacer esta aclaración, ya que el señor presidente no ha puesto orden conforme al reglamento”, indicó.