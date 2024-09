Excanciller Javier González-Olaechea se afilió al PPC, reveló secretario general del partido

Javier González-Olaechea fue el segundo canciller de Dina Boluarte, después de Ana Gervasi - crédito composición Infobae Perú / Andina / Facebook / PPC

El secretario general del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya Denegri, reveló que el excanciller Javier González-Olaechea se ha afiliado al PPC.

“Yo no voy a mentir sobre algo que finalmente va a hacerse público, o si no es público ya en el ROP. Efectivamente, el excanciller está afiliado al PPC”, reveló en diálogo con Radio Vital, aunque, tal como lo indicó, esta inscripción todavía no aparece en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mencionó, además, que su salida del Gabinete de Dina Boluarte se dio de forma consensuada con la jefa de Estado. “Se mantuvo el tema en reserva, porque él no quería mezclar sus temas en cancillería, con sus actividades partidarias. El señor González Olaechea, todo el mundo sabe que ingresó en este gobierno como independiente, lo que le ha dado realce a este Gobierno, pero habrá que medir cómo impacta esto en la evolución de candidatos”, explicó.

- crédito PPC

Estas declaraciones se dan un día después de que González-Olaechea haya sido reemplazado Elmer Schialer, como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Dina Boluarte.

¿González-Olaechea será candidato?

Por otra parte, no descartó que González-Olaechea sea candidato a la presidencia por el PPC, aunque recordó que hay otras tres personas que también están tentando ese rol, los cuales son Carlos Neuhaus, Óscar Valdes y Fernando Cillóniz.

“Las puertas del partido están abiertas. Hay que abrir la baraja y todos los que quieran participar que lo hagan, dentro y afuera del partido. Él ha propuesto que hagamos unas internas dentro de los mismos partidos que queremos ir juntos y veamos quienes tienen mayor aceptación”, comentó.

Tampoco descartó una alianza con Unidad y Paz, la organización política fundada por el actual congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra. “Creo que también sería una persona valiosa que pueda aportar”, aseguró.

Sin embargo, según su declaración, esto se podría dar “en la medida que inscriba su partido, porque tengo entendido que aún no lo inscribe”.

Se suspenden conversaciones con Avanza País

Respecto a una posible alianza con Avanza País, aseveró que las conversaciones con la organización política se habían suspendido porque ya se habrían decidido por tener al periodista Phillip Butters como candidato presidencial.

“Hemos tenido conversaciones con el señor Añaños, en buenos términos, con Avanza País, las conversaciones se han suspendido. Estábamos en buen puerto, pero se han enfriado, evidentemente, porque ellos estarían cerrando la candidatura del señor Butters”, dijo.

- crédito AP Noticias / PBO

Luego, comentó que tanto el periodista como Fernan Altuve habría “tomado el partido” al ingresar. “Las conversaciones que se estaban llevando con esa colectividad, con la que nosotros veíamos buenas conversaciones y buenos entendimientos se han congelado, porque ellos ya cerraron de alguna manera su plancha, su lista al Congreso y esto imposibilita tener un entendimiento, no porque no quiera el PPC, sino porque Avanza País parece que quiere hacer juego solo”, sotuvo.

¿Qué pasó con González-Olaechea?

De acuerdo con Epicentro, la salida de Javier González-Olachea del Gabinete Boluarte se habría dado debido a dos aspectos: su postura sobre Petroperú y de la crisis venezolana.

Uno de los puntos clave al respecto fueron las declaraciones del excanciller sobre el fraude perpetrado por el chavismo, lo cual llevó a que la presidenta pidiera su dimisión.

Minutos después de su nombramiento, su sucesor, Elmer Schialer, afirmó que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”, marcando unas declaraciones severamente criticadas por legisladores.

Como se recuerda, Perú fue el primer país en reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, y de criticar duramente la orden de detención en su contra, junto a otras naciones.