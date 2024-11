Karla le advierte a Christian para confirmar relación: “Hasta febrero, no quiero escuchar de ampays”

Karla Tarazona le advierte a Christian Domínguez para confirmar relación. (Todo se filtra)

La supuesta relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona continúa siendo un tema de interés en los medios, especialmente después de que Christian Cueva y Pamela Franco habrían formalizado una relación.

Sus recientes declaraciones en Todo se Filtra, los conductores dieron a entender que, a pesar de su pasado complicado, mantienen una cercanía basada en el respeto familiar y la coparentalidad. En la entrevista, ambos se mostraron en un ambiente relajado y lleno de bromas, lo que avivó rumores y especulaciones sobre la dinámica actual de la expareja.

Uno de los momentos más divertidos fue cuando el reportero preguntó si la familia se tomaría una foto navideña. Con una sonrisa, Karla admitió que tienen algunas imágenes juntos, aunque aclaró que no todas se harán públicas.

Ante este comentario, Domínguez le lanzó una pregunta juguetona, pidiendo su opinión sobre la idea de un “piquito” o algo más en su relación. Entre risas, la exmodelo contestó de manera juguetona, demostrando la confianza y el buen entendimiento que ambos aún mantienen.

“Son confianzas que tenemos, que nos podemos permitir”, comentó Christian, a lo que Karla añadió que esta familiaridad es posible porque ambos están solteros, marcando una línea clara entre el pasado y el presente, pero sin negar la buena relación que conservan por el bienestar de su hijo.

Otro momento clave ocurrió cuando el reportero mencionó el reciente desplante de Pamela Franco hacia Christian Cueva, sugiriendo que Tarazona podría hacer lo mismo con su “saliente.” Karla, en tono de broma, respondió con picardía:

“¿En tu cumpleaños me corrí? Yo bien dispuesta todavía”, recordando momentos de cercanía y apuntando a su disposición de mantener una amistad sólida. Entre risas, Christian confesó que él también estuvo dispuesto a “dar más” en su cumpleaños, aunque finalmente no fue posible debido a un tema familiar.

“Te di tres todavía, hubieran sido seis, pero pasó un tema familiar que tuve que irme... sino...,” bromeó, haciendo alusión a la cercanía que comparten. Sin embargo, Karla decidió marcar un límite y, con un tono más serio, reveló la condición que le habría puesto a Christian para mantener la armonía.

“Hasta febrero no tengo que escuchar ampays, nada,” sentenció, dejando claro que el compromiso de Christian es parte fundamental para retomar su relación. Domínguez, por su parte, prometió cumplir, señalando que ya lleva “un buen tiempo sin ser ampayado”, y que está dispuesto a seguir en esa línea para ganarse la confianza de su ex pareja.

La conductora de Préndete concluyó con un toque de desafío, recordando la importancia de la transparencia: “Cuántos meses que no te ampayan... de eso se trata, de retar a ver qué hay, tú sabes que se pueden esconder, las cosas claras.”

Christian Domínguez explica por qué aún no borra el tatuaje en honor a Pamela Franco

Christian Domínguez se pronunció sobre el tatuaje que lleva en su brazo izquierdo, una imagen del rostro de su expareja, Pamela Franco, con quien comparte una hija. La consulta llegó durante una entrevista con las cámaras de Todo se filtra, donde el cantante de cumbia se mostró visiblemente incómodo al abordar este tema. Aunque intentó evitar responder, la insistencia del reportero le llevó a compartir sus pensamientos sobre el futuro de esta marca que aún luce en su piel.

Domínguez aclaró que, por el momento, no tiene intenciones de eliminar el tatuaje, aunque no descarta hacerle algunas modificaciones en el futuro. “Todavía no lo he borrado, no me he puesto a pensar en borrarme el tatuaje. Si lo hago o no lo hago, ese es otro tema”, expresó, dejando en claro que no se trata de una decisión que esté en sus prioridades.

El cantante explicó que el tatuaje tiene para él un valor sentimental, pues lo relaciona directamente con su hija, Cataleya, quien, según menciona, comparte un gran parecido con su madre. “Para mí, el tatuaje representa varias cosas. Se parece a mi hija, así que puede ir por ahí. No me hace ruido el tatuaje. Me lo dejaré, imagino que sí, es que para mí es mi hija, que es igualita a su mamá”, confesó Domínguez, sugiriendo que la imagen tiene un significado más profundo, dado que le recuerda la conexión con su hija.

