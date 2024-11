Pamela Franco le dice ‘mentirosa’ a Janet Barboza sobre desplantes en el estadio: “Es mi amiga imaginaria”

Pamela Franco desmiente a Janet Barboza por asegurar que sufrió desplantes en estadio | Radiomar

La cantante Pamela Franco no dudó en responder a Janet Barboza tras las recientes declaraciones de la conductora de América Hoy, quien aseguró que la cumbiambera habría sido rechazada por las esposas de futbolistas durante un partido entre Cienciano y Universitario de Deportes.

En una entrevista exclusiva para Radiomar, la actual pareja de Christian Cueva abordó el tema con un tono de ironía y firmeza, dejando claro su incomodidad frente a los constantes comentarios de la popular ‘rulitos’ sobre su vida.

Y es que, Barboza lanzó una información de ‘primera mano’ donde revela que Pamela habría intentado interactuar con las esposas de algunos jugadores en el estadio Monumental, pero que estas no habrían respondido a su acercamiento.

Frente a estas afirmaciones, la expareja de Christian Domínguez respondió con una mezcla de humor e indignación. “Yo creo que ella es mi amiga imaginaria y anda conmigo en todos lados, eso es lo que yo estoy sacando en conclusión. No entiendo que me saca cada cosa y también me han contado que dice otras cosas”, comentó.

La intérprete de Dile la verdad, en un tono que parecía hacer mofa de la insistencia de Janet en hablar sobre su vida. “La señora Janet sabe más que yo”, agregó Franco, dando a entender que, a su parecer, Barboza realiza estas afirmaciones sin ningún tipo de base.

“Tienen un mal sapo”: Pamela Franco crítica al equipo de <i>América Hoy</i>

En la misma entrevista, Pamela también hizo una observación directa sobre el equipo de América Hoy, insinuando que algunas de las informaciones que transmiten no son verificadas.

La cantante aseguró que, aunque respeta a los reporteros del programa y ha dado declaraciones en el pasado, considera que tienen un “mal sapo” o informante que no presenta datos correctos. “Ellos no asumen. Ella (Janet) confirma y lo suelta sin nada. Eso me parece mal”, expresó la cantante.

¿Habrá demanda contra Janet Barboza?

Por otro lado, Pamela Franco fue consultada en la entrevista sobre si planea tomar acciones legales contra Janet Barboza, dada la frecuencia y naturaleza de sus declaraciones. Aunque actualmente no tiene intenciones de iniciar un proceso legal, la cantante de cumbia no descartó esta posibilidad en un futuro, si los comentarios de Barboza llegaran a afectar su carrera.

“Hasta el momento no lo he pensado porque no le doy tanta importancia. La señora no tiene ninguna importancia para mí y sé que sus comentarios son mentira”, señaló la cantante, subrayando que, por ahora, prefiere no gastar su tiempo y energía en alguien que considera irrelevante.

Sin embargo, dejó claro que sus opiniones podrían cambiar si los rumores llegaran a afectar su carrera musical, en la cual ha trabajado arduamente para establecer su nombre. “Si en algún momento veo que sus comentarios me perjudican profesionalmente, tendré que tomar medidas”, añadió Pamela.

Karla Tarazona lanza advertencia tras comentarios de Pamela Franco: “Toda paciencia tiene un límite”

Hace poco, Karla Tarazona también respondió con contundencia a los comentarios de Pamela Franco en los que fue mencionada indirectamente. La presentadora de ‘Préndete’ se mostró firme al señalar que no le interesa involucrarse en conflictos ajenos y envió una advertencia para quienes la mencionan en sus declaraciones. “Toda paciencia tiene un límite. No alboroten el gallinero, yo hablo con pruebas”, expresó Karla.

Tarazona también dejó en claro que no menciona a quién iba dirigida su advertencia, pero resaltó que su intención es evitar que se siga hablando de ella en relación con su expareja, Christian Domínguez, y su nueva relación. “Si quieren abrir la caja de Pandora, allá ustedes; yo tengo respeto y no hablo por las puras”, finalizó.

