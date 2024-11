Deyvis Orosco niega que Cassandra Sánchez se encuentre embarazada: “No vamos a agrandar la familia”

Deyvis Orosco niega que Cassandra Sánchez se encuentre embarazada. | América Espectáculos.

Deyvis Orosco despejó las dudas sobre un posible embarazo de su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid, en medio de rumores que sugerían que la pareja podría estar esperando a su segundo hijo. En una reciente entrevista en el programa ‘Más Espectáculos’, el cantante negó que su pareja esté en la ‘dulce espera’, aunque no descarta la posibilidad de ampliar la familia en un futuro cercano. Según él, ambos están enfocados en sus proyectos laborales y en el crecimiento de su hijo, quien está por cumplir tres años.

El intérprete de cumbia expresó que, si bien por ahora no tienen planeado tener otro hijo, sí han hablado de agrandar la familia en unos años. “¿Si Cassandra está embarazada? No, todavía. Por ahora no vamos a agrandar la familia, estamos enfocados en el trabajo y nuestro hijo ya está por cumplir tres años. Ha crecido muy rápido y es el regalo más maravilloso que podemos tener”, comentó, subrayando que actualmente la prioridad de ambos está en sus respectivas responsabilidades profesionales.

Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, se encuentra gestionando varios concursos de belleza, lo que según Deyvis representa una “presión bastante fuerte”. La empresaria ha asumido un papel activo en la organización de estos eventos, un esfuerzo que le exige tiempo y dedicación, razón por la cual la pareja ha decidido esperar antes de pensar en otro bebé.



Además de hablar sobre su vida familiar, Deyvis Orosco, conocido como el ‘Bomboncito de la cumbia’, celebró el éxito de su serie biográfica ‘Tu nombre y el mío’, que está teniendo gran aceptación no solo en Perú, sino también en países como Ecuador y Bolivia. El cantante manifestó su entusiasmo por el recibimiento que ha tenido la producción, la cual se ha posicionado como líder en el horario de emisión en dichos países.

“La serie superó todas las expectativas, pero no solo en Perú, sino también en Ecuador y Bolivia, donde la producción está liderando en el horario, así que estoy muy feliz y agradecido con la gente”, declaró el cantante, mostrando gratitud por el cariño del público y el apoyo a este proyecto televisivo. Para Deyvis, ver su historia de vida reflejada en la pantalla y aceptada por su audiencia es motivo de gran orgullo y satisfacción.

En un momento de su carrera en el que ha consolidado tanto su vida personal como profesional, Deyvis Orosco señaló sentirse en su mejor momento, enfocándose en sus metas junto a su familia y disfrutando de los logros que su trabajo le ha permitido alcanzar.



Deyvis Orosco reprograma su concierto

Deyvis Orosco anunció la reprogramación de su esperado concierto ‘Néctar por Siempre’, en el que despedirá su serie autobiográfica ‘Tu nombre y el mío’. Originalmente programado para el 16 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, el evento se moverá al 1 de diciembre debido a la convocatoria de un paro nacional, que coincide con la cumbre APEC 2024 en Perú. A través de un comunicado, el cantante lamentó los posibles inconvenientes, pero aclaró que la decisión fue tomada para priorizar la seguridad y tranquilidad de todos los asistentes.

A pesar del cambio, Orosco prometió una “sorpresa aún más grande” para sus seguidores en la nueva fecha, y reafirmó su entusiasmo por compartir un show memorable. “Los esperamos este 1 de diciembre para disfrutar de las canciones más emblemáticas del Grupo Néctar y Deyvis Orosco”, concluyó el comunicado, generando aún más expectativa para el evento en homenaje a su legado musical y familiar.