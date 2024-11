La insólita respuesta de Tatiana Astengo sobre lo que más extraña de ‘AFHS’: “Honestidad ante todo”

Tatiana Astengo recordó su paso por 'Al Fondo Hay Sitio'.

La actriz peruana Tatiana Astengo, conocida por su emblemático papel de ‘Reina Pachas’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, recordó en una reciente entrevista su participación en la popular teleserie. En la producción, la artista nacional dio vida a la irreverente esposa de ‘Lucho González’, interpretado por Bruno Odar. Su personaje, conocido por su estilo directo y sin filtros, rápidamente se ganó el cariño del público, que quedó cautivado por sus innumerables frases célebres.

‘Reina Pachas’, quien se destacó por su actitud franca y su manera única de decir las cosas, fue un pilar en la trama de ‘Al Fondo Hay Sitio’, convirtiéndose en una de las figuras más queridas de la serie. Sin embargo, su presencia en pantalla llegó a su fin cuando la producción de América TV concluyó la octava temporada en 2016.

Tatiana Astengo como 'Reina Pachas' de 'Al Fondo Hay Sitio'. América TV

Aunque ‘Al Fondo Hay Sitio’ regresó a la televisión en 2022, Tatiana Astengo no formó parte de esta nueva etapa de la teleserie. Tras su salida, la actriz continuó con sus proyectos tanto teatrales como cinematográficos, enfocándose en nuevas propuestas profesionales.

¿Qué dijo Tatiana Astengo sobre ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Tatiana Astengo recordó su paso por ‘Al Fondo Hay Sitio’ en una reciente entrevista para el programa Lado B del diario La República, donde reveló detalles sorprendentes sobre su experiencia en la teleserie. La actriz peruana, quien interpretó a la irreverente Reina Pachas, confesó que lo que más extraña de su participación en la popular serie no es la fama ni el personaje, sino el sueldo.

Sin dar cifras exactas, Astengo fue clara: “La plata, honestidad ante todo”. Estas palabras tomaron por sorpresa a los presentes, quienes no dudaron en reír por la sinceridad de la actriz peruana.

Tatiana Astengo habló de 'Al Fondo Hay Sito', donde interpretó a Reina Pachas. Instagram/@tatianaastengob

Pero más allá de lo económico, Tatiana Astengo también se refirió a la dinámica de trabajo en ‘Al Fondo Hay Sitio’, especialmente a la rapidez con la que se escribían los guiones. Según la actriz, este factor le brindaba la oportunidad de improvisar y crear su personaje sobre la marcha. “Extraño el hecho de resolver rápido, me encantaba”, señaló. Además, relató cómo la flexibilidad de los guiones le permitía ajustar su agenda laboral y pedir días de descanso cuando lo requería. “Me podían mandar de vacaciones porque decían que el personaje se enfermó o se molestó y se fue”, detalló.

Para Astengo, este ritmo vertiginoso de la televisión representaba un reto constante, algo que encontraba estimulante. “Eso te reta a ser rápida, a salvar la situación, a improvisar, a sumar; y como a mí me gusta trabajar bien mi personaje, entonces la maquinita (el cerebro) no para”, explicó la actriz. Este enfoque improvisado en los guiones, sin embargo, no es algo que considere positivo para toda la industria. Tatiana enfatizó que, si bien era divertido para ella, no cree que la televisión peruana debería seguir trabajando de esta manera.

“La televisión peruana no debería ser así, ellos (por los guionistas) van viendo que va funcionando. Hay proyectos de series que tienen los guiones desde el inicio hasta el final, cosa que ya sabes cómo va a terminar; como las novelas de Latina, que como son refritos, las adaptan a lo peruano, pero ya sabes cómo terminará. Ahí trabajas de otra forma el personaje”, reflexionó.

Tatiana Astengo habla de las producciones nacionales. (Instagram)

Sus condiciones para volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’

Tatiana Astengo ha sido clara sobre las condiciones que harían posible su regreso a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Aunque los fanáticos esperan su retorno al barrio de los Gonzales, la actriz aseguró que no descartaría una participación futura si se dan ciertas circunstancias. En una entrevista con Infobae Perú, destacó que la disponibilidad de su tiempo y las condiciones económicas son claves para que acepte regresar. “Si se pueden arreglar los horarios, las condiciones, obviamente, condiciones económicas, todo bien”, expresó, dejando en claro que estos aspectos son fundamentales para su decisión.

La actriz explica bajo qué condiciones regresaría a la serie de América TV.

La actriz también recordó la libertad creativa que tenía en la versión original de la serie, lo que le permitió dar vida a su personaje, Reina Pachas, una mujer desafiante y machista que rompía los estereotipos de la televisión peruana. A pesar de que mantiene una postura crítica hacia la última temporada de la teleserie, Astengo recalcó que su personaje generaba un debate social sobre temas como la igualdad de género, a través del humor.

Tatiana Astengo también expresó su preocupación por los estereotipos femeninos en la televisión peruana y su lucha por introducir pequeños cambios en los guiones para evitar representaciones reduccionistas de la mujer. Sin embargo, para que su participación en ‘Al Fondo Hay Sitio’ se dé, deberá cumplirse con sus condiciones personales y profesionales.