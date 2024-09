Andrés Wiese revela por qué rechazó regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Pedí una reunión en privado”

Andrés Wiese explica por qué no regresó a 'Al Fondo Hay Sitio' | La Lengua

El actor peruano Andrés Wiese, conocido por su icónico papel de ‘Nicolás de las Casas’ en la teleserie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, reveló las razones detrás de su decisión de no regresar a la producción de América TV para la novena temporada estrenada en 2022. Aunque el artista había considerado la idea de retomar el personaje, finalmente optó por no participar en la serie por diversos factores.

En el podcast ‘La Lengua’, Andrés Wiese detalló que, tras el final de la octava temporada, la idea de retomar su papel de ‘Nicolás de las Casas’ nunca dejó de rondar su mente, especialmente porque la gente en la calle seguía reconociéndolo por ese personaje. La posibilidad de regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’ se presentó en los últimos meses de 2021, cuando ya se había decidido que ‘De vuelta al barrio’ no seguiría en pantalla.

Según relató, recibió una invitación para una reunión virtual de parte de Estela Redhead, productora de América TV, quien le propuso discutir un nuevo proyecto del canal. Al unirse al Zoom, Andrés Wiese se sorprendió al ver a numerosos compañeros de elenco como Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Yvonne Frayssinet, Nataniel Sánchez y Erick Elera. En ese momento, se dio cuenta de que la reunión era para explorar el regreso de la teleserie que lo catapultó a la fama.

Andrés Wiese participó hasta la octava temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'. En el último episodio, 'Nicolás' y 'Grace' se quedaron juntos.

“Pasaron mil emociones en tres segundos, era mucha información. Ver a mis compañeros después de tantos años fue bonito, pero por otro lado no sabía si yo quería regresar. Me acuerdo que hablaron todos y yo lo hice al final. Les pedí una reunión en privado a la producción porque no estaba preparado para ese especie de salón de clases, porque era algo como ‘levante la mano los que quieren y no levanten los que no’”, manifestó el actor.

¿Por qué rechazó regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Andrés Wiese explicó que rechazó retornar a las nuevas temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque, además de estar enfocado en sus propios proyectos artísticos, no se sintió del todo cómodo reencontrándose virtualmente con algunos de sus excompañeros, los cuales prefirieron guardar distancia cuando Mayra Couto lo acusó de acoso sexual y hostigamiento laboral en el 2020.

“Me generó emoción ver a muchos, pero a otros no. Probablemente por eso no se concretó que volviera”, señaló Wiese, evitando dar más declaraciones sobre la denuncia que enfrentó tiempo atrás, la cual ya ha sido archivada.

Andrés Wiese dio a conocer las razones por las que rechazó regresar a las nuevas temporadas de 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura/La Lengua

Además, Andrés Wiese señaló que otra razón significativa para rechazar la oferta fue su falta de convencimiento acerca de retomar el intenso ritmo de grabaciones que la serie exige, las cuales ahora se llevan a cabo en los estudios de Pachacamac. “No volvería a ese compromiso. Valoro mucho mi libertad”, añadió el recordado ‘Nicolás’.

¿Qué empresa tiene Andrés Wiese?

Además de su carrera como actor en cine, teatro y televisión, Andrés Wiese se desempeña como conductor del programa de viajes ‘Escápate’, que se emite por América tvGO. Además, ha emprendido un negocio familiar junto a su padre, dedicado a la producción y venta de una bebida probiótica a base de té verde y frutas de temporada, denominada “Veda Kombucha”.

Andrés Wiese es uno de los actores peruanos más conocidos de la televisión. (Foto: Instagram de Andrés Wiese)