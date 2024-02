Tatiana Astengo defiende el marcado acento español de Nataniel Sánchez: “Entiendan, ella es actriz”

Tatiana Astengo salió en defensa de Nataniel Sánchez por su acento español. Composición Infobae

Tatiana Astengo salió en defensa de Nataniel Sánchez, su excompañera de ‘Al Fondo Hay Sitio’, debido a las constantes críticas que recibe en las redes sociales por hablar como española, y no como peruana. Para la recordada ‘Reina Pachas’, su colega está en todo su derecho de adoptar el acento del país donde lleva viviendo más de cinco años.

Te puede interesar: Nataniel Sánchez y por qué se negó a estar en las nuevas temporadas ‘AFHS’: “Me llamaron y negociamos”

Todo empezó cuando Tatiana Astengo compartió en Twitter un extracto de la entrevista que Verónica Linares le hizo a Nataniel Sánchez, en donde la popular ‘Fernandita’ hablaba sobre las razones por las que no aceptó formar parte de las nuevas temporadas de la teleserie de América TV.

“¿Es complicado vivir en otro pais y no dejar que se te pegue el dejo?”, comentó una usuaria sobre la publicación. De inmediato, Astengo replicó:

Tatiana Astengo respalda el acento español de Nataniel Sánchez. Captura/Twitter

“Te explico, espero entiendas. Ella es actriz, vive en España y si pretende ampliar el abanico y postular a diversos personajes ahí tiene que invertir, aprender, estudiar el acento. Ella invierte también tiempo para practicarlo todo el tiempo posible, además tiene buen oído”.

Tatiana Astengo continuó defendiendo a Nataniel Sánchez en los comentarios. “¿Tú eres actriz? ¿No puedes ver la diferencia?”, “El acento depende de que trabajes, ¿no? Piensa”, “(A los extranjeros) si se les va el acento, solo que tú no lo notas. Cuando regresan a su país sus compatriotas enseguida lo observan”, se lee en su plataforma.

Tatiana Astengo y sus comentarios en defensa de Nataniel Sánchez. Captura/Twitter

Nataniel Sánchez y por qué ahora habla como española

Durante una entrevista con Rebeca Escribens, Nataniel Sánchez fue cuestionada por su ahora particular forma de hablar. “¿Cómo has hecho para cecear tanto?”, le dijo. Lejos de avergonzarse, la actriz resaltó que ha adaptado rápidamente el acento español porque lo ha estudiado meticulosamente desde que llegó a Barcelona.

Te puede interesar: Nataniel Sánchez explica por qué cambió el acento peruano por el español: “Hay que estudiar”

“Pues mira, tía, hay que estudiar bastante el acento castellano, que no es el acento neutro, es el acento castellano, pero también se me sale lo ‘piraña’”, expresó entre risas.

Nataniel Sánchez dio vida a 'Fernanda de las Casas' en las primeras ocho temporadas de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Cabe resaltar que Nataniel Sánchez se encuentra en Perú promocionando su primera canción, una bachata titulada “Soy yo la que te dice adiós”, la cual encuentra disponible para el público en diversas plataformas digitales incluyendo YouTube, Instagram, y Spotify.

¿Por qué Nataniel Sánchez rechazó regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La popular actriz Nataniel Sánchez, conocida por su papel de ‘Fernanda de las Casas’ en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, anunció recientemente su imposibilidad de unirse al elenco en el retorno de la producción de América TV. A pesar de su interés por retomar su rol, conflictos de agenda le impidieron firmar el contrato para reincorporarse al proyecto.

Te puede interesar: Nataniel Sánchez cambia de opinión y estaría dispuesta a regresar a “Al Fondo Hay Sitio”: “Estoy abierta a escuchar propuestas”

“En el 2022, cuando volvió la serie, me llamaron. Negociamos, pero había ciertas condiciones que no se podían cumplir, como temas de tiempos y horarios. Necesitaba organizarme. Vivía y sigo viviendo en España. Sin embargo, no sabemos lo que puede pasar”, mencionó al diario El Comercio.

Como Nataniel Sánchez no volvió a las nuevas temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, los guionistas hicieron lo posible para darle sentido a su historia con ‘Joel Gonzales’. Según la teleserie, ‘Fernanda’ abandonó a su pareja y se fue a vivir al extranjero para cumplir sus sueños. Jamás tuvieron hijos juntos, la escena donde son papás fue solo un sueño del ‘Niño con cara de pez’.