Madre de Thalía Manrique Castillo exige justicia luego de su trágico asesinato: “Que no quede impune”. (Video: Latina)

La muerte de la cantante Thalía Manrique Castillo, víctima de un grupo de delincuentes, ha conmocionado al país. Su madre, devastada por el trágico suceso, hizo un emotivo llamado a las autoridades para que actúen y no dejen que este caso quede sin justicia, exigiendo todo el peso de la ley para los responsables de tan brutal.

“Pido a las autoridades que no dejen que este caso quede impune. Ella ha sido una trabajadora, una hija ejemplar, ha dado la vida por sus hijos, ha sido mi sustento. Ha visto por mi hogar y le pido a las autoridades que no sea un caso más, que no se quede impune la muerte de mi hija”, comentó la madre de Manrique.

La señora se mostró bastante desconsolada tras perder a su hija de manos de unos delincuentes quienes subieron al bus de la agrupación ‘Hermanos Guerreros’ cuando regresaban a Chiclayo de una presentación en Bagua Grande, en la región Amazonas.

La madre de la cantante comentó que ella se mantenía al tanto de las presentaciones de su hija y la llamaba para saber cómo le había ido y si ya se encontraba de regreso, pero, en esta oportunidad, cuando intentó llamarla, ya no le contestaba.

“Nada me la va a devolver, qué culpa tiene ella de que le arrebaten la vida. Me quitaron lo más preciado. Me comuniqué con ella, tengo los videos que ella me mandó. Todas las veces que ella salía a trabajar yo la llamaba y ya llegaba o estaba de regreso, pero ahora, la llamé a las 5 de la mañana y ya no me contestó”, contó la madre de la cantante.

Thalía Manrique deja dos menores en la orfandad

El hermano de Thalía Manrique también brindó declaraciones para Latina y contó cómo fue que se enteraron del deceso de su hermana, quien deja dos niños menores de edad en la orfandad, un niño de 8 años y una menor de dos años, así como a su madre, ya que era el sustento del hogar.

“Aproximadamente a las 7:30 de la mañana me llamó la pareja de mi hermana, mi cuñado. Nosotros no sabíamos nada porque mi hermana ha sido tan reservada, que no ha dado ningún número en caso suceda algo. Me comuniqué con la orquesta y me dijeron que mi hermana había sufrido un impacto de bala, pero nada del deceso, pero ya había visto en Facebook que la daban por fallecida. La verdad es algo impactante. Acá el pueblo no lo puede creer”, comentó el hermano de Manrique desde Chiclayo.

Durante el asalto, los criminales dispararon al aire para intimidar a los ocupantes del vehículo y obligaron al conductor a detenerse. En medio del caos, uno de los asaltantes subió al autobús y disparó a quemarropa contra Manrique Castillo, dejándola gravemente herida. La cantante fue trasladada de inmediato al Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Hermano de Thalía Manrique revela cómo se enteraron de la noticia del fallecimiento de la cantante. (Video: Latina)

La noticia del ataque y la muerte de Thalía Manrique Castillo conmocionó a sus seguidores y a la comunidad musical. La orquesta utilizó sus redes sociales para informar sobre el trágico suceso, expresando su dolor y destacando el estado crítico en el que se encontraba su vocalista antes de su fallecimiento.

El mensaje compartido por la banda en sus plataformas digitales reflejó el profundo impacto que la pérdida tuvo en ellos: “Tu rostro, tu sonrisa y tu voz permanecerán siempre en nuestro recuerdo”.

Madre de cantante exige justicia

La madre de Manique Castillo reveló que la joven artista estaba a poco de graduarse de la carrera de Administración. “Ya le faltaba poquitos días para terminar su carrera. Le truncaron todo. Estos delincuentes no tienen piedad de nada. Ahora sus dos niños cómo quedan, a cargo de quién, si ella ha sido mi sustento, ella ha sido todo en el hogar porque soy viuda y ella ha dado todo por nosotros, por sus hijos. Ha sido una hija tan buena, trabajadora”, recordó la madre de la cantante.

La señora reveló que Thalía estuvo vinculada al mundo artístico desde los 6 años hasta que unos delincuentes acabaron con su vida a la edad de 27 años. A lo largo de este tiempo, la joven ha pisado diversos escenarios con diferentes orquestas grandes y ahora formaba parte de los ‘Hermanos Guerreros’.

“Toda su vida ha sido la música, el baile le ha gustado, hasta que llegó el momento en que le dieron la oportunidad de crecer en el ambiente artístico y ahora le arrebatan la vida unos delincuentes despiadados. Solo pido justicia para mi hija, que no se quede impune. Nada me va a devolver la vida, pero quiero justicia para que estos casos no vuelvan a suceder, le pido justicia por el amor a Dios”, fue el pedido desconsolado de la madre de Thalía Manrique.