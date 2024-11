Últimos feriados del 2024 en Perú: estos son los próximos días no laborables que quedan hasta diciembre

Los feriados y días no laborables se suelen utilizar para viajar. Foto: composición Infobae/Comex

Los feriados y días no laborables son momentos muy esperados por los trabajadores y estudiantes en Perú. Estas ocasiones permiten aprovechar un descanso necesario y desconectarse de la rutina diaria. Con el inicio de noviembre, el año avanza rápidamente hacia su fin, por lo que resulta conveniente conocer los días libres que quedan en el calendario de 2024.

Estar informado sobre estas fechas es esencial para organizar actividades, planificar viajes o simplemente disfrutar de un descanso junto a familiares y amigos. En total, al 2024 le restan tres feriados y cinco días no laborables.

¿Cuáles son los feriados que le restan al 2024?

Los feriados están definidos legalmente en el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, garantizando a los trabajadores el derecho a un día de descanso pagado. Los que le restan al 2024 son:

Noviembre

El único feriado de noviembre es el Día de Todos los Santos, el cual se dio el viernes 1 de este mes.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad.

Navidad es, probablemente, el feriado más esperado en el año. Foto: Freepik

Estos son los días no laborables que quedan en el año

Conforme al Decreto Supremo 11-2024-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, los días no laborables que restan este año son los siguientes:

Noviembre

Este mes no tiene días no laborables

Diciembre

Viernes 6 de diciembre del 2024.

Lunes 23 de diciembre del 2024.

Martes 24 de diciembre del 2024.

Lunes 30 de diciembre del 2024.

Martes 31 de diciembre del 2024.

¿Cuánto me deben pagar por trabajar un feriado?

Cumplir con tareas laborales en un feriado, como el 1 de noviembre, ofrece ciertos beneficios extras para los empleados. Conforme a la normativa laboral peruana, aquellos que trabajen en una fecha feriada nacional recibirán una compensación triple, la cual se desglosa así:

El pago correspondiente al feriado (incluido ya en el sueldo mensual).

Un pago adicional por la jornada trabajada.

Un incremento del 100% sobre el valor del día laboral por haber realizado actividades en el feriado.

Te deben pagar el triple por trabajar un feriado. Foto: Flickr

¿Qué pasa si no me pagan por laborar un feriado?

Si un trabajador no recibe el pago adicional ni un día de descanso compensatorio por un feriado, puede presentar una queja ante Sunafil. Para hacerlo, debe acceder a la web www.gob.pe/sunafil y seleccionar la opción “Denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada”. También puede ir directamente al enlace: https://www.gob.pe/9972-denunciar-incumplimientos-laborales-de-una-empresa-privada.

En la denuncia, deberá ingresar el número de RUC de la empresa o el DNI del empleador si es persona natural, la dirección del centro laboral, y adjuntar documentos que respalden su queja, como boletas de pago o contrato de trabajo. Además, debe proporcionar su correo electrónico y número de celular.

¿Cómo se compensan los días no laborables?

Las horas que no se trabajen en los días no laborables deberán recuperarse en los 10 días siguientes, o según lo disponga el jefe de cada entidad pública, dependiendo de las necesidades de la institución.

En cuanto a los servicios esenciales, se dispone que los directores de las entidades del sector público tomen las medidas necesarias para asegurar que estos sigan funcionando durante los días no laborables estipulados en el decreto.

En el sector privado, los trabajadores y empleados pueden decidir, en común acuerdo, si acogen los días no laborables y cómo se recuperarán las horas no trabajadas; si no se llega a un acuerdo, el empleador decidirá la forma de compensación.