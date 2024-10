Días no laborables por APEC: ¿Qué fechas son libres en noviembre y por qué se decretaron?

El Gobierno confirmó tres nuevos días no laborables por el APEC, ¿quiénes se verán beneficiados? - Composición Infobae/Edwin Montesinos/APEC/Difusión

Los peruanos tendrán tres nuevos días no laborables—que formarán a su vez un nuevo fin de semana largo— en noviembre por la celebración de las reuniones principales del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

Así, estas nuevas fechas libres podrán ser aprovechadas por los trabajadores del sector público tanto como el privado (aunque estos deben llegar a un tipo de acuerdo con sus empleadores). Sin embargo, como no se trata de un feriado, las horas no trabajadas deberán ser recuperadas posteriormente.

Estos días no laborables serán el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre —junto al domingo 17 de noviembre formarán un fin de semana largo de cuatro días—. Pero, ¿por qué el Gobierno decretó que estos días fueran libres por el APEC?

Estos son los tres nuevos días no laborables aprobados por el Gobierno para noviembre, pero solo aplica en Lima Metropolitana y Callao. - Crédito Captura de Decreto Supremo

¿Por qué será libre por el APEC?

Los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 se realizará el evento principal del Foro APEC, en el que participarán los Líderes de las Economías de APEC. El Gobierno considera necesario que para estos días deban haber días no laborables, dado lo siguiente:

“[Es] necesario adoptar medidas de diversa naturaleza para la atención y seguridad de los visitantes; por lo que, resulta conveniente declarar tales días como no laborables sujetos a horas de trabajo compensables, en Lima Metropolitana (Lima y sus distritos) y en la Provincia Constitucional del Callao, a fin de facilitar la implementación de dichas medidas”, señala la norma.

Asimismo, como señala la norma, esta medida se encuentra excluida “del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante), conforme a lo señalado por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, debido a que las disposiciones contenidas no establecen, incorporan o modifican reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o exigencias que generen o impliquen variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil”. Por esto, y dado que el decreto no desarrolla procedimientos administrativos bajo el alcance del Análisis de Calidad Regulatoria, no se requiere realizar el referido análisis previo a su aprobación.

Estos son las tres nuevas fechas libres que aprobó el Ejecutivo para noviembre. Solo aplicará para Lima Metropolitana y Callao y será por el foro del APEC. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

Se deberán compensar las horas

A modo de recordar cómo funcionan los días no laborables y cómo se diferencian de los feriados, se debe resaltar que la norma detalla cómo deben ser compensadas las horas no trabajadas: un feriado no se compensa, un día no laborable sí.

Sector Público , las horas dejadas de laborar durante los son compensadas en los 15 días inmediatos posteriores , o en la oportunidad o forma que establezca el Titular de cada entidad pública, en función de las necesidades de la entidad. , las horas dejadas de laborar durante los días no laborables establecidos en el artículo precedente,, o en la oportunidad o forma que establezca el Titular de cada entidad pública, en función de las necesidades de la entidad.

Sector Privado, que se puede acoger a la norma, se establece mediante acuerdo entre el empleador y sus trabajadores la forma como se hace efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. “A falta de acuerdo, decide el empleador”, agrega el decreto. Sin embargo, hay algunas entidades que estarán excluidas de la aplicación de estas En el, que se puede acoger a la norma,la forma como se hace efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. “A falta de acuerdo, decide el empleador”, agrega el decreto. Sin embargo, hay algunas entidades que estarán excluidas de la aplicación de estas fechas libres

El domingo 10 de noviembre empieza la Semana de líderes del APEC. - Crédito Composición Infobae/Andina/AFP

Feriados y días no laborables para lo que resta del año

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Jueves 14 de noviembre : Foro APEC Día no laborable por

Viernes 15 de noviembre : Día no laborable por Foro APEC

Sábado 16 de noviembre : Día no laborable por Foro APEC

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público