Jazmín Pinedo opina de la ‘oficialización’ de Pamela Franco y Christian Cueva: “Más románticos”. | América TV.

Jazmín Pinedo fue la primera conductora de televisión en pronunciarse sobre la reciente oficialización de la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco. Este viernes, la noticia de la pareja causó revuelo, y la conductora de ‘Más espectáculos’ no ocultó su emoción al comentar las imágenes de ambos compartiendo un momento romántico en un escenario, donde interpretaron las canciones ‘Dile que nos amamos’ y ‘Mi primer amor’ de forma muy cariñosa.

La popular ‘Chinita’ destacó el detalle romántico de la canción elegida por la pareja y expresó su entusiasmo al ver cómo ambos se mostraban ante el público. “Primero la cancioncita que eligieron para casi casi oficializar... más románticos... y Christian Cueva que además no paraba de repetir ‘mi primer amor’ y la señalaba”, comentó la concductora, resaltando lo significativo del momento.

Además, Jazmín Pinedo señaló que posiblemente la pareja haya estado un poco desinhibida debido al ambiente de celebración y el consumo de algunos tragos, lo cual pudo haber ayudado a que se animaran a declarar su amor en público.

Pamela Franco reaparece después de beso de Christian Cueva. IG Pamela Franco / Instarándula

“No sé si por ahí se metieron un traguito, es una pregunta, no estoy asegurando nada pero es una fiesta, la gente está divirtiéndose, chelitas van y chelitas vienen”, expresó la conductora en tono divertido.

Con su estilo característico, Jazmín Pinedo sugirió que la desinhibición de la pareja al mostrarse en público en un escenario es algo positivo, ya que les permitió oficializar su relación de manera abierta. “Por ahí que se pusieron más contentos y eso los desinhibió para gritar su amor, no a puertas cerradas, sino sobre un escenario”, agregó, enfatizando que ambos se veían alegres y relajados.

La conductora también resaltó la habilidad de Christian Cueva para conectar con el público en eventos de este tipo, notando su desenvolvimiento y carisma en el escenario. “Además de la pelota, Cueva maneja bien el escenario, parecía conductor, animador...”, afirmó Pinedo, quien no dejó de destacar el entusiasmo del futbolista en este especial momento.

Jazmín Pinedo empezó su programa media hora más tarde por fallas en la señal. América TV.

Finalmente, Pinedo concluyó bromeando con la posibilidad de que Cueva se convierta en su competencia en la conducción de espectáculos, debido a su talento y facilidad para interactuar con el público. “Mañana me va a quitar el trabajo, estaba empiladísimo, realmente se nota que está contento por ya no ocultar esta situación”, comentó entre risas, dejando claro que la oficialización de la pareja ha sido bien recibida.

Jazmín Pinedo aclara supuesto embarazo tras no beber alcohol en fiesta

Jazmín Pinedo ha estado en el centro de la atención mediática luego de que surgieran rumores sobre un posible segundo embarazo. Las especulaciones comenzaron cuando la conductora de “Más Espectáculos” asistió a la fiesta de cumpleaños de Patricio Parodi y, sorprendentemente, decidió no consumir alcohol, lo cual generó dudas entre sus seguidores y en algunos medios.

Durante su programa, Jazmín decidió aclarar la situación, explicando que su decisión de no beber esa noche no tuvo nada que ver con un embarazo, sino con un cambio en su estilo de vida. “Estuve en una reunión donde no quería beber y todo el mundo empezó a decir ‘está embarazada’. Fue en el cumpleaños de Patricio”, comentó entre risas, negando categóricamente los rumores. La conductora reveló que, en realidad, la razón detrás de su abstinencia es que está en una dieta rigurosa y cuidando su salud tras una reciente intervención quirúrgica.

Lo curioso del asunto es que los rumores llegaron hasta México, donde algunos medios incluso contactaron a personas cercanas a ella para confirmar si estaba esperando un segundo hijo. Con humor, Jazmín comentó que las especulaciones no tenían fundamento y que, si algo fuera cierto, ella misma lo compartiría. “Estoy a dieta, toda la gente me decía que estaba embarazada... uno no puede comer tranquila”, expresó, restándole importancia a los rumores y dejando claro que no hay un bebé en camino.