Hermano de Christian Cueva lanza mensaje en medio de la polémica con Pamela López: “Quiérete un poquito”

Hermano de Christian Cueva lanza mensaje en medio de la polémica con Pamela López

Christian Cueva y Pamela López siguen en una disputa legal a raíz de su mediática separación. Y es que el no poder llegar a un acuerdo como padres de familia ha generado que en más de una ocasión revelen detalles personajes en sus redes sociales y también de manera pública.

Este conflicto ha expuesto que el futbolista estaría incumpliendo con los pagos de la pensión de alimentos de sus hijos y que se desentendería de ellos. Además, que existe una denuncia por violencia de parte de la trujillana contra el padre de sus hijos. Pero, recientemente, sorprendió que el integrante de Cienciano denunciara a la madre de sus hijos por violencia física y psicológica.

Al respecto, López también ha salido a defenderse firmando que Cueva es un desentendido de sus hijos y exigiéndole cumpla con sus responsabilidades económicas. En medio de esta disputa, ha sorprendido la publicación del hermano de Christian Cueva.

Hermano de Christian Cueva compartió particular mensaje

En sus redes sociales, Marcial Cueva publicó una reflexión que acompañó con un mensaje muy particular que ha llamado la atención. En el escrito expresaba que cuando buscas dejar mal a alguna persona, finalmente la vida es quien hace justicia y te demuestra con quien no meterte. Pese a ello, deja un mensaje de paz, aunque existan conflictos.

“Cuando tú deseas con tanto odio que a una persona no le salga nada bien en su vida, cuando tratas de ensuciar su nombre, y/o de hacerla ver mal delante de otros. La vida y Dios se va a encargar de hacerte quedar mal una y otra vez hasta que nunca más quieras volver a meterte con esa persona, te deseo paz para que logres ser feliz con tu vida y no quieras intentar apagar la luz de los demás solo porque no sabes como prender la tuya”, menciona el escrito.

Ante ello, escribió un texto con el que intentaría menospreciar a Pamela López, pues explica que hay una persona que no tiene talento y que solo busca manchar a los demás. Pero, lo que más ha llamado la atención es que el contexto que da es Trujillo, la ciudad de López.

“Si se pudiera comprar un talento te diría que lo hagas, pero lástima no existe esa posibilidad, que la gente hable de ti en lo que te desarrollas, no queriendo manchar la imagen de otros, sino imagínate lo que no solo yo podría decir de ti, sino todo Trujillo”, se lee al inicio.

Tras ello, le dedica un mensaje de amor propio, destacando que Dios será el único encargado de juzgar a los demás. Por ello, recomendó obrar bien para recibir buenas nuevas. “Quiérete un poquito, acá nadie es perfecto. Dios juzgará y pagarán lo que le toquen pagar, así de simple, mejor es seguir su camino y obrando bien, solo así tendrás más”, finalizó.

Pamela Franco se tomó foto con hermano de Cueva

Esta vez se trató de Jorge Luis Cueva, quien coincidió con la cantante y la artista no dudó en evidenciar este emotivo momento. En sus historias de Instagram, la artista escribió: “Qué bonito encontrarlos”, junto a una imagen con el hermano del deportista. Lo sorprendente, fue que el propio Jorge hizo lo propio y también compartió la fotografía, evidenciando complicidad entre ambos.

