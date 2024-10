Pamela Franco comparte emotivo encuentro con el hermano de Christian Cueva: “Qué bonito encontrarlos”

Pamela Franco explica por qué no oficializa a Christian Cueva | El Reventonazo de la Chola - América TV

Pamela Franco sorprendió al compartir un momento especial con Jorge Luis Cueva, hermano Christian Cueva, en medio de especulaciones de una relación con el futbolista. A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó una foto junto a Jorge Luis, donde ambos se muestran sonrientes, disfrutando de un encuentro casual en una tienda por departamentos.

Este gesto, que incluyó un mensaje de cariño en el que escribió “Qué bonito encontrarlos” acompañado de emoticones de corazón y carita feliz, ha dado pie a especulaciones sobre su relación con la familia del futbolista Christian Cueva.

El hecho de que Jorge Luis Cueva haya repostado la imagen en su propia cuenta de Instagram, aunque sin añadir comentarios, solo ha intensificado la curiosidad de los fans. La escena, en la que también aparece una mujer que, según rumores, podría ser la pareja de Jorge Luis, muestra un ambiente de camaradería y cercanía. Esto ha llevado a muchos a pensar que Pamela podría mantener una relación más cercana con el entorno familiar del popular “Aladino”, como se conoce a Christian Cueva.

Pamela Franco y el hermano de Christian Cueva demuestran tener una gran amistad.

Pamela Franco se muda de vivienda

Por otro lado, Pamela Franco también ha sido noticia recientemente por su decisión de cambiar de vivienda, lo que ha suscitado diversos rumores en el ámbito del entretenimiento. Entre las especulaciones, algunos medios sugirieron que su nuevo hogar podría estar siendo financiado por Christian Cueva, lo que causó revuelo y comentarios en las redes. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por Yolanda Medina, amiga cercana de Pamela y líder de la agrupación Alma Bella.

Pamela Franco se muda del depa que compartía con Christian Domínguez: ¿Nuevo hogar con Christian Cueva en La Molina?. (Captura: Todo se filtra)

Medina explicó que el motivo real detrás del cambio de residencia es el vencimiento del contrato de alquiler del lugar donde Pamela y su hija vivían anteriormente, sumado al deseo de la cantante de proporcionar mayor comodidad a su pequeña. La amiga de Franco también destacó que la cumbiambera y expareja de Christian Domínguez es una mujer independiente y trabajadora, con una sólida trayectoria desde que comenzó a trabajar a los 14 años, lo que le ha permitido ser autosuficiente y cubrir sus gastos sin depender de ayuda externa.

“Pamela siempre ha sido una mujer que trabaja y puede decidir a dónde irse”, aseguró Yolanda Medina, quien también recalcó que Franco ha demostrado ser capaz de tomar decisiones que beneficien tanto a ella como a su hija, sin necesidad de apoyarse en terceros para cubrir sus necesidades.

El cambio de vivienda y el reciente encuentro con Jorge Luis Cueva son solo algunos de los eventos que han puesto a Pamela Franco en el foco de atención. Sin embargo, lejos de dejarse afectar por los comentarios y especulaciones, la cantante de cumbia prefiere hacer caso omiso y seguir compartiendo imágenes de las presentaciones viene realizando, las cuales han aumentado desde que está envuelta en polémicas.

¿Por qué Pamela Franco no oficializa relación con Cueva?

Ante la pregunta de por qué no oficializa a Pamela Franco pese a los rumores, Pamela Franco indicó que no tiene por qué ponerle título a nadie. En todo este tiempo, la cantante no se ha preocupado por negar la relación, sin embargo, evita referirse al respecto.

“No quiero hablar de terceras personas, mi prioridad es mi hija. Lo que pase en mi vida personal, se verá. ¿Qué título le pondría a lo que tengo con Cueva? Título por qué, y no entiendo por qué tengo la obligación de decir qué pasa con mi vida amorosa, eso lo decido yo, y si decido hablar, eso parte de mí y de la otra persona que tendría que estar involucrada. Y de repente nunca pasa o si pasa, no voy a escupir al cielo. Ahora estoy centrada en otras cosas”, señaló a +Espectáculos.

