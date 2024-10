Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 28 y 29 de octubre: conoce las zonas afectadas

Diversas zonas de Lima Metropolitana se preparan para enfrentar una interrupción en el servicio de agua potable, según Sedapal. (Composición: Infobae Perú)

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó, en sus redes sociales institucionales, que varias áreas de la capital peruana enfrentarán una interrupción parcial del suministro de agua durante este lunes 28 y martes 29 de octubre.

En total, serán tres los distritos afectados, entre los que figuran San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y Villa María del Triunfo.

De acuerdo a Sedapal, la interrupción del servicio no se llevará a cabo en la totalidad de los distritos, sino que se limitará a algunas zonas específicas, donde los trabajadores realizarán labores de mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura hídrica, reparación de fugas y limpieza de los reservorios.

Sedapal podría ser multado con 500 UIT, informó Sunass | Crédito: Latina Noticias.

En algunos sectores, el corte de agua durará por hasta 12 horas, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes al realizar actividades como bañarse, usar los servicios higiénicos o cocinar.

¿Qué distritos no tendrán agua en Lima?

Lunes 28 de octubre

Villa María del Triunfo

De 9:30 a.m. a 2:00 p.m. en el P.J. Cercado, P.J. Arenal Alto, Asoc. Central Unificada, A.H. Comité 33 ACU Cercado, A.H. V.M.T. Sector Arenal Alto, Comité 32 Mz FISE Lote 09 y Pueblo Joven Primer Hogar Policial, Cuadrante Afectado, Av. Víctor Fajardo, Jr. Virrey Amat, Jr. Libertad, Av. Villa María, Ca. Santos Chocano, Av. El Triunfo, Jr. Gálvez, Pasaje Santa Cruz y Av. Augusto B. Leguía. Motivo: limpieza de reservorio.

Sedapal siempre informa sobre los trabajos que realiza su personal. (Andina)

Martes 29 de octubre

Cercado de Lima

De 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en el A. H. Luis Pardo, C. H. Antúnez de Mayolo, C. H. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. Palomino, Urb. Pando 3ra Etapa, Av. Venezuela, Av. La Alborada, Ca. Los Sauces, Av. Bertello, Ca. Santa Teodocia y Av. Santa Bernardita. Motivo del corte: ejecución de empalme.

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 11:55 p.m. en el P.J. Nuevo Perú Ampliación, A.F. Las Lomas de Sagrado Madero, P.J. Sagrado Madero, A.H. Los Rosales, P.J. Nuevo Perú, A.F. San Francisco de Asís, A.H. Casuarinas, A.H. Casuarinas Ampliación, A.H. Kawachi, A.H. Nuevo Perú, A.H. Nuevo Perú 2, A.F. Monte Sinaí, A.H. Lomas Monte Real, A.F. Santa Rosa Ampliación, A.F. Nuevo Amanecer, A.F. Sagrado Corazón de Jesús, A.F. Candamo, P.J. Canto Chico, P.J. CTE 21 Canto Chico, P.J. Ctes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Canto Chico, A.H. Santa Rosa Sector Terrazas, Asoc. Juventud Unida, Asoc. Brisas, P.J. 15 de Enero y P.J. Providencia. Motivo del corte: trabajos de cambio de tubería.

¿Cómo prepararse para el corte de agua en Lima?

Para prepararse adecuadamente para el corte de agua en Lima, se recomienda seguir estos consejos:

Almacenar agua : Llena recipientes limpios y con tapa para asegurar una reserva de agua potable. Esto es fundamental para prevenir la contaminación y evitar la proliferación de mosquitos como el Aedes aegypti, que transmite el dengue. Asegúrate de tener suficiente agua almacenada para cubrir las necesidades básicas diarias: beber, cocinar, higienizarse y usar los servicios higiénicos.

Limitar el uso de agua : Usa el agua almacenada de manera racional. Prioriza su uso para beber y preparar alimentos. Evita usos innecesarios como lavar ropa o auto durante el corte.

Higiene personal y del hogar : Mantén una buena higiene utilizando el agua almacenada, especialmente al lavarse las manos y cepillarse los dientes. Usa toallitas húmedas y desinfectante de manos como alternativas temporales.

Comunica a tu familia y vecinos : Asegúrate de que todas las personas en tu hogar estén informadas sobre el corte de agua y las medidas de preparación. Comparte la información con vecinos que puedan no estar al tanto del corte para que también puedan prepararse adecuadamente.

Planifica las actividades domésticas : Trata de adelantar tareas que requieran un uso intensivo de agua, como lavar ropa o regar plantas, antes del inicio del corte. Cocina con anticipación los alimentos que necesiten agua para su preparación.

Verifica grifos y tuberías: Cierra bien todos los grifos y revisa las tuberías para evitar fugas y pérdidas de agua almacenada.

Trabajos de Sedapal - crédito Andina

¿Qué sectores consumen más agua en Lima?

Los distritos de Lima donde más se gasta en agua son San Isidro, Miraflores, La Molina, y Surco. Estos distritos suelen tener un mayor consumo de agua debido a factores como el tamaño de las propiedades, la cantidad de áreas verdes y jardines, y el nivel socioeconómico de sus habitantes.

El costo del consumo de agua en los distritos de Lima varía según varios factores, incluyendo el tipo de uso (residencial, comercial, industrial), el tamaño de la propiedad, y el nivel de consumo. A continuación se presenta una estimación general de lo que pagan en promedio algunos distritos:

San Isidro: Entre S/ 80 y S/ 150 mensuales. Miraflores: Entre S/ 70 y S/ 140 mensuales. La Molina: Entre S/ 90 y S/ 160 mensuales. Santiago de Surco: Entre S/ 80 y S/ 150 mensuales. San Borja: Entre S/ 70 y S/ 130 mensuales. Surquillo: Entre S/ 40 y S/ 80 mensuales. Lince: Entre S/ 40 y S/ 80 mensuales.

Estas cifras son aproximadas y pueden variar según el consumo específico de cada hogar o establecimiento, así como por cambios en las tarifas de Sedapal.