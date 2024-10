Magaly Medina lamenta que Christian Cueva gestione los contratos de Pamela Franco: “No es un buen administrador”

El empresario Duberlí Leiva, natural de Puno, reveló en una llamada con el programa ‘Magaly TV La Firme’ que fue amenazado por el futbolista Christian Cueva tras negarse a incrementar el pago por la presentación de la cumbiambera Pamela Franco. Según Leiva, el deportista le exigió un monto adicional de 2,500 soles bajo el argumento de gastos extras, como el viaje y la distancia. Sin embargo, el empresario se negó rotundamente, pues tenía un contrato firmado que estipulaba claramente el pago acordado. Ante esta negativa, Cueva lo habría amenazado con no permitir que Pamela se presentara.

Durante la entrevista, Duberlí Leiva explicó que el contrato estipulaba un pago total de 45,000 soles, de los cuales ya había adelantado 23,000. Sin embargo, ante la insistencia de Christian Cueva por un pago adicional, Leiva decidió mantenerse firme. “Me dijo que tenía más poder y que si él decía que Pamela no se presentaba, no lo haría”, comentó el empresario, expresando su indignación por la actitud del futbolista, quien aparentemente está detrás de las gestiones artísticas de la cantante.

Este escándalo ha puesto en evidencia la influencia que Christian Cueva parece tener sobre la carrera de Pamela Franco. La situación ha generado numerosas críticas, especialmente por parte de Magaly Medina, quien cuestionó duramente a Franco por permitir que el futbolista maneje su carrera. “No puedo creer que Pamela le deje a este hombre, que nunca ha sido buen administrador de su vida, el control de su trabajo y su dinero”, comentó la conductora, destacando los problemas personales y financieros que Cueva ha enfrentado en el pasado.

Magaly Medina lamenta que Christian Cueva lleve la carrera de Pamela Franco. (Foto: Captura de ATV)

Magaly Medina también señaló que Pamela Franco ha negado en varias ocasiones cualquier relación profesional o personal con Christian Cueva. Sin embargo, tras esta revelación, es evidente que existe una conexión entre ambos, lo que sugiere que el futbolista estaría tomando decisiones importantes sobre la carrera de la cantante. Incluso, Medina insinuó que Cueva podría estar cobrando un porcentaje por los shows que gestiona para Franco.

La popular “Urraca” recordó los momentos en que Pamela Franco formaba parte de una orquesta junto a Christian Domínguez, y cómo en aquel entonces, los pagos de sus presentaciones iban directamente a las cuentas del líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’. Ahora, parece que la historia se repite, pero con Christian Cueva a la cabeza de las gestiones.

Finalmente, Magaly Medina expresó su preocupación por el manejo financiero de Christian Cueva, mencionando que el futbolista ha enfrentado diversas dificultades económicas. “Este hombre, que casi ha perdido todo, parece estar viviendo del sueldo que le da el Cienciano, un equipo que lo ha vuelto a contratar casi por pena”, comentó la conductora, sugiriendo que Pamela Franco debería reevaluar la influencia de Cueva en su carrera.

Magaly Medina arremete contra Christian Cueva

Magaly Medina, conocida como la ‘Urraca’, lanzó duras críticas hacia Christian Cueva, señalando que no es la persona adecuada para gestionar la carrera de Pamela Franco debido a su falta de experiencia en el ámbito artístico. Medina resaltó los problemas que el futbolista ha tenido para manejar sus propios ingresos, recordando que la madre de sus hijos lo ha denunciado por no cumplir con la manutención de los menores. “Es un hombre indisciplinado, que no ha manejado bien su carrera futbolística”, afirmó la conductora, cuestionando la capacidad de Cueva para asumir responsabilidades económicas y profesionales.

Además, Medina subrayó cómo Cueva ha desperdiciado importantes oportunidades en su carrera debido a malos hábitos como el alcohol y el despilfarro. “Desperdició todas sus oportunidades en viajes, mujeres y trago”, señaló. Según la conductora, el hecho de que Pamela Franco le confíe la gestión de sus contratos es preocupante, ya que el futbolista no ha demostrado ser un buen administrador ni en su vida ni en su carrera. Medina concluyó que esta situación afecta negativamente la imagen de Franco, especialmente cuando Cueva trata de imponer condiciones poco profesionales a los empresarios del espectáculo.