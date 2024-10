Amiga de Pamela Franco lanza indirectas tras revelarse que Christian Domínguez compró departamento: “Eres un vividor”

Amiga de Pamela Franco lanza duras indirectas contra Christian Domínguez. (Foto: Captura de IG)

Vanessa Pumarica, conocida por ser la mejor amiga de Pamela Franco, no dudó en utilizar sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje en contra del cantante de cumbia Christian Domínguez. El motivo de su enojo fue la reciente revelación realizada por el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se expuso la compra de un departamento por parte de Domínguez junto a su expareja, Karla Tarazona. Aunque no mencionó directamente al cantante, su publicación lo señala claramente, calificándolo de “manipulador” y “vividor”.

El programa de Magaly Medina mostró imágenes del inmueble ubicado en Surco, lo que desató la furia de Pumarica, quien decidió expresar su indignación públicamente a través de su cuenta de Instagram. “No solo engañas y manipulas... Le robaste por tantos años, nunca me equivoqué en decirte en tu cara que eres un vividor... pero hay un Dios que todo lo ve y acá en la tierra se paga toda esa maldad que sigues haciendo”, escribió Pumarica en su publicación, acompañando el mensaje con emojis de caritas enojadas.

La publicación ha generado una gran controversia en redes sociales, dado que, aunque Pumarica no menciona explícitamente a Christian Domínguez, la coincidencia de sus palabras con el informe del programa de espectáculos ha llevado a que muchos interpreten su mensaje como una crítica directa hacia él. Además, la mención del término “vividor” ha sido vista como una defensa a su amiga Pamela Franco, quien, hasta el momento, ha mantenido silencio sobre el tema.

Mientras tanto, Pamela Franco no ha compartido ni comentado la publicación de su amiga Pumarica, lo que ha llamado la atención de los seguidores y los medios. A pesar de haber sido etiquetada en el mensaje, Franco ha optado por mantenerse al margen y no emitir declaraciones, lo que ha alimentado la especulación sobre la situación actual entre ella y Domínguez.

Por su parte, el informe de ‘Magaly TV La Firme’ mostró detalles de la adquisición del departamento, indicando que, aunque Karla Tarazona presume el inmueble en redes sociales, la propiedad está a nombre de Christian Domínguez.

Christian Domínguez furioso con Magaly Medina

En una reciente entrevista con Radio Panamericana, Christian Domínguez expresó su indignación por la divulgación de detalles confidenciales relacionados con la compra de un departamento, información que salió a la luz a través de los medios de comunicación. El cantante de cumbia se mostró visiblemente molesto y criticó que se hable de asuntos financieros que, a su parecer, deberían ser privados. “No entiendo qué tiene en la cabeza para hablar de montos millonarios. Entiendo que soy una figura pública y que se critique lo que hago, pero de ahí a divulgar mis temas financieros es algo completamente inadecuado”, declaró.

Domínguez explicó que la adquisición del inmueble fue una decisión pensada para apoyar a Karla Tarazona y su familia, negando cualquier interés por protagonismo o escándalos mediáticos. Además, destacó que, gracias a tener un perfil financiero sin deudas, pudo gestionar un préstamo para la compra del departamento, algo que Tarazona no habría podido lograr por su cuenta. “El año pasado finalizó mi divorcio, lo que me permitió ayudarla sin problemas. No buscaba endeudarme, pero al final pude apoyarla en algo que era importante para ella, por sus propios méritos”, añadió.

Asimismo, el cantante explicó que el hecho de que el departamento esté registrado a su nombre fue una decisión consensuada, tomada para garantizar la seguridad jurídica de la transacción. Según Domínguez, fue una medida precautoria que ambos acordaron. “Ella no es ingenua, no iba a pagar un departamento sin más. Si algo llegara a suceder, el departamento está a mi nombre”, aseguró. También mencionó que firmaron acuerdos notariales para proteger los intereses de ambas partes.