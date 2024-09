¿Carlos Añaños dejará de ser candidato presidencial por Perú Moderno? Esto dice la agrupación política

Carlos Añaños todavía no ha emitido un pronunciamiento al respecto - crédito composición Infobae Perú / Facebook / Perú Moderno / Carlos Añaños

El empresario Carlos Añaños nunca fue candidato a la presidencia de la República de Perú Moderno, aclaró la agrupación política a través de un comunicado.

Fuentes de Infobae Perú, que se encuentran militando dentro de la organización política, afirmaron que todavía es incierto si el fundador de Ajeper seguiría con la idea de postular al sillón presidencial en el 2026, y que este tema se iba a resolver entre el 19 y 20 de septiembre.

Sin embargo, el partido emitió un pronunciamiento donde aclara que como las elecciones no han sido convocadas, todavía no se puede hablar de candidaturas.

“Frente a esta situación, entendimos perfectamente la posición del señor Carlos Añaños para evitar que se use indebidamente su imagen, información que ha sido trasladada a las bases y coordinadores del partido para su cumplimiento”, expresan.

Recientemente, se compartió en redes sociales un mensaje del presidente de Perú Moderno, Wilson Aragón, quien compartía que Añaños ya no sería el candidato, pero que seguiría formando parte de la militancia.

“Por medio de la presente les comunico que hemos recibido una carta de nuestro hermano Carlos Añaños, donde comunica que no será candidato a la presidencia de la República por nuestro partido. Al respecto, le manifestamos nuestro aprecio de siempre a su voluntad de seguir trabajando por la grandeza de nuestro país”, habría indicado.

El fundador de Perú Moderno, Wilson Aragón, habría anunciado la salida de Carlos Añaños - crédito Twitter / Betsy Cortegana

“Asimismo, expresa su voluntad de pedir la no utilización de su nombre e imagen en los carteles, banners y pintado en las paredes. Al respecto, pido a todos los dirigentes y afiliados efectuar el borrado a más tardar en los próximos dos días”, se lee en el texto.

Los problemas internos de Perú Moderno

En la última edición de Caretas, se informó sobre los problemas internos por los que pasaba el proyecto político fundado por el empresario de las ‘frazadas tigre’, Wilson Aragón.

Según la publicación, el objetivo de Carlos Añaños era, inicialmente, convencer a Carlos Bruce que postule a la Alcaldía de Lima por Perú Moderno, teniendo en cuenta que el burgomaestre de Surco es una de las autoridades locales mejor valoradas en la capital. El exministro había renunciado a Avanza País, debido a desacuerdos por las últimas incorporaciones, como Phillip Butters.

Caretas sostiene que Añaños adoptó un perfil bajo, aconsejado por su asesor brasileño Eduardo Fischer. La estrategia iba a continuar hasta el próximo año.

Fuentes de la revista dijeron que dos factores que determinaron su salida de la carrera presidencial sería una supuesta falta de compromiso de su parte financiar la agrupación y la campaña, y el papel de la exprocuradora Julia Príncipe.

Lo que habría sucedido exactamente es que Aragón habría presentado a dos personas como sus colaboradores para que se encarguen de la selección de candidaturas, lo cual no fue aceptado por Príncipe, quien sería la delegada por Añaños para ser el filtro oficial.

Hace tres meses anunciaba afiliación

El 19 de junio de este año, Añaños anunciaba su afiliación a Perú Moderno, lo que se interpretó como el camino de su tan comentada candidatura presidencial. Previamente, el empresario había militado por tres años en Avanza País, pero decidió retirarse luego de la salida del excandidato presidencial Hernando de Soto.

En diálogo con RPP, expresó su gratitud a Wilson Aragón y resaltó la necesidad de trabajar en una “visión de país enfocada en la promoción del empleo, la gestión y la innovación”.

“Viendo la geopolítica mundial, ¿por qué no plantear la visión de ser el pulmón de alimentación del mundo? Hay tantas necesidades. Me decían que estaba loco cuando emprendí mi negocio, ¿cómo vas a competir con los rojos, azules y amarillo? Yo digo que sí se puede, pero hay que plantear un camino, un resumen y una ruta”, expresó.

“Esto no es un tema de caudillos, yo soy demócrata y creo que el Perú necesita equipos robustos trabajando. Hoy he dado el primer paso y tenemos que empezar a conversar con los diferentes profesionales para invitarlos y unirnos”, agregó. Sobre una eventual candidatura sostuvo que no iba a “escupir al cielo”.

En ese momento, también resaltó al régimen autoritario de Nayib Bukele en El Salvador, por sus resultados en combatir la criminalidad.

“Ha sido un éxito, y no le podemos quitar ese mérito al señor Bukele. Yo creo que lo que ha hecho en El Salvador es maravilloso en términos de seguridad ciudadana”, afirmó.