Indecopi alerta sobre juguetes peligrosos para niños: contienen líquidos que pueden causar irritaciones

Hace un mes, Indecopi sacó de circulación un juguete de Fisher-Price. Foto: composición Infobae/ToyWiz/Ripley

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC), junto con la empresa MGA Entertainment, ha recomendado a los usuarios dejar de usar los artículos de la marca MGA’s Miniverse, específicamente las líneas “Make It Mini Appliance”, “Make It Mini Food” y “Make It Mini Lifestyle”, incluyendo 38 series.

Estos productos contienen resinas líquidas que pueden generar irritación o sensibilidad en la piel, ojos y vías respiratorias si son inhaladas, tocadas o ingeridas por niños o adultos. En Perú, Indecopi está investigando estos productos, por lo cual se aconseja a los consumidores interrumpir su uso y evitar el contacto directo con la resina líquida.

Descripción del riesgo de los juguetes, según Indecopi

Los productos notificados a nivel internacional presentan resinas con acrilatos, específicamente hidroxietil metacrilato (“HEMA”) e isobornil acrilato (“IBOA”). Estas resinas, en forma líquida, podrían causar irritación o sensibilidad en la piel, ojos y vías respiratorias al ser inhaladas, tocadas o ingeridas, tanto por adultos como por niños.

Se aconseja a los consumidores adoptar las medidas preventivas necesarias con estos productos y, si ya los poseen, dejar de utilizarlos de inmediato. Indecopi ha establecido contacto con los proveedores para coordinar las acciones de mitigación necesarias.

¿Cuáles son los números de serie de estos juguetes que no se recomiendan comprar?

Estos son los 38 números de serie de las líneas “Make It Mini Appliance”, “Make It Mini Food” y “Make It Mini Lifestyle” que se recomienda no comprar a los niños:

35051426028 35051589938 35051426011 35051587200 35051120339 35051504153 35051591768 35051504221 35051593782 35051591832 35051591849 35051594918 35051505600 35051516507 35051505631 35051593904 35051505471 35051593720 35051505457 35051505662 35051505419 35051591818 35051505396 35051591825 35051591856 53505505648 35051505372 35051505686 35051505693 35051505655 35051923749 35051923459 35051923510 35051923428 35051923527 35051923435 35051923442 35051923503

"Make it Mini Food Coffee", uno de los juguetes de la línea que se recomienda no comprar. Foto: Falabella

Indecopi retiró del mercado un juguete por riesgo de asfixia

Hace un mes, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó una importante medida preventiva, solicitando el retiro voluntario de 3.396 unidades de un juguete de la línea Baby Bíceps de Fisher-Price, específicamente el modelo GJD49. La decisión surge a raíz de la identificación de un posible riesgo en una pequeña pieza del juguete, que podría desprenderse accidentalmente y representar un grave peligro de asfixia para los bebés que interactúan con él.

En respuesta a esta alerta, Mattel Perú SA, empresa que importa y distribuye el producto en el país, emitió un aviso público. Este comunicado pedía a quienes adquirieron el juguete que lo descarten de inmediato y guarden el comprobante de compra para acceder a un reembolso parcial del valor pagado.

Para agilizar el proceso de devoluciones y reembolsos, Mattel Perú ha puesto a disposición canales de contacto directo. Los clientes pueden llamar al 0800-54744 o enviar un mensaje a servicio.clientes@mattel.com para recibir asistencia. Cabe destacar que, hasta la fecha, no se han registrado incidentes ni lesiones relacionadas con el uso de este juguete defectuoso, lo cual puede brindar cierta tranquilidad a las familias que lo adquirieron.

El problema del producto se localiza en una pieza gris en forma de tapa situada en el extremo de uno de los cuatro elementos que conforman el conjunto, la cual, de desprenderse, aumenta el riesgo de asfixia en los niños pequeños que lo manipulan.

Indecopi, por su parte, ha informado que este producto estuvo disponible en el mercado peruano entre abril de 2020 y junio de 2024. Con el objetivo de proteger a los consumidores, la institución ha activado su Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos, una herramienta diseñada para informar al público sobre artículos que puedan poner en riesgo su seguridad y salud, así como para comunicar las medidas adoptadas tanto por los proveedores como por las autoridades involucradas en la protección al consumidor.

Así luce el juguete de Fisher-Price retirado por Indecopi. Foto: Indecopi