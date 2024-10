Magaly critica a Christian por casa comprada con Karla, pero que está a su nombre: “Contratos internos no valen nada”

Magaly Medina responde fuerte a Christian Domínguez | Magaly TV La Firme

En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina no se guardó nada al analizar la reciente compra de una casa por parte de Christian Domínguez, quien decidió ponerla únicamente a su nombre, a pesar de que fue adquirida para vivir con Karla Tarazona tras un préstamo.

“¿Qué chévere, así debería ser, puede ser un ejemplo para otras parejas... lo importante es la familia y los hijos? Se fue por cualquier lado”, expresó Domínguez para una radio local, donde intentaba presentar una imagen positiva en los medios, buscando que la gente lo aplaudiera por su supuesta “generosidad”.

Magaly inició su intervención señalando que, aunque Domínguez intenta presentarse como un ejemplo de exesposo y padre responsable, la realidad es muy distinta. La controversia surgió luego de que el programa de la urraca descubriera que la propiedad, adquirida aparentemente para los hijos que Karla y él criaban juntos, está únicamente a nombre de Domínguez, lo que ha generado críticas sobre sus verdaderas intenciones.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por casa comprada con Karla Tarazona: “Contratos internos no valen nada”

“Él quería que yo lo aplaudiera, que dijera ‘¡Bravo, Christian! ¡Qué gran ejemplo de exesposo!’ Pero no lo voy a hacer porque lo que tú has hecho es poner la casa a tu nombre, no al de Karla”, comentó la conductora. Además, Magaly recordó que este tipo de decisiones son vitales para demostrar un verdadero desprendimiento y generosidad, especialmente cuando hay hijos de por medio.

Medina subrayó que, aunque el artista había declarado que estaba haciendo lo mejor para sus hijos, sus acciones no respaldaban sus palabras. “Tú puedes palabrear a la Tarazona, pero a la ley no la puedes palabrear. Un verdadero acto de generosidad hubiera sido poner la casa a nombre de ambos, no solo al suyo”, sentenció Medina, indicando que la realidad del registro de la propiedad era un reflejo más de la situación de Domínguez.

Magaly Medina cuestionó la naturaleza del apoyo financiero que Domínguez había brindado a Tarazona, dejando entrever que el hecho de que la propiedad estuviera solo a su nombre era una falta de compromiso real. “Lo que él ha hecho es comprar algo a nombre tuyo, no a nombre de Karla”, dijo, insinuando que su decisión de no compartir la propiedad podría ser una muestra de egoísmo en lugar de generosidad.

“Cuando uno tiene intenciones buenas, tiene que ser completa. No tiene que ser a la mitad, no tiene que ser con rasgos mezquinos”, remarcó. “A la hora que vas a firmar en la notaría... ahí es donde se nota tu generosidad”, comentó, sugiriendo que la falta de compromiso en el registro de la propiedad podía llevar a conflictos en el futuro.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por casa comprada con Karla Tarazona: “Contratos internos no valen nada”

Magaly Medina responde a Christian Domínguez

La conductora finalizó su intervención, dejando en claro que es fundamental que ambas partes figuren en los documentos oficiales si se desea que la propiedad sea compartida de manera equitativa, sin importar el estatus de la relación. “No se necesita estar casado para que ambos sean copropietarios. Si realmente quieres ser generoso y piensas en la otra persona, lo lógico es que ambos figuren en la escritura”, enfatizó Medina.

Finalmente, Magaly advierte que es primordial proteger los derechos de las personas involucradas. “Lo que Domínguez hizo puede parecer un acto de buena fe, pero en el fondo, es una maniobra que le otorga todo el control. No se trata de una donación o de un gesto desinteresado, como él pretende hacerlo ver”, concluyó.

Magaly Medina critica a Christian Domínguez por casa comprada con Karla Tarazona: “Contratos internos no valen nada”