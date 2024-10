Christian furioso con amiga de Pamela por decirle ‘vividor’ y la amenaza: “No tengo que guardarle secretos”

Christian Domínguez furioso con amiga de Pamela Franco por decirle ‘vividor’ y la amenaza: “No tengo que guardarle secretos”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Las recientes declaraciones de Christian Domínguez en el programa Magaly TV La Firme, emitido el 23 de octubre, generaron gran controversia. El popular cantante se defendió con vehemencia ante los ataques de Vanessa Pumarica, amiga cercana de Pamela Franco, quien lo calificó de “vividor” y “ratero”.

Todo comenzó cuando Pumarica compartió un polémico mensaje en redes sociales, el cual muchos usuarios interpretaron como una fuerte indirecta hacia el cumbiambero. En su publicación, no dudó en descalificarlo, acusándolo de haber “robado” a Pamela durante su relación.

Estas acusaciones llevaron a Domínguez a romper su silencio y a dirigirse directamente a las cámaras del programa de Magaly Medina. El artista sintió que las indirectas estaban claramente dirigidas a él, a pesar de que no mencionaban su nombre.

“A mí me puedes decir lo que te dé la gana, pero vividor, o manipulador, o ratero, o estafador, nadie lo puede decir”, respondió Christian, mostrando su indignación y descontento ante lo que consideró ataques injustos y sin fundamento. Su respuesta dejó claro que no estaba dispuesto a permitir que se manchara su nombre con acusaciones tan graves.

Le manda advertencia

Asimismo, el cantante Christian Domínguez también dejó entrever la falta de amistad con la amiga de su expareja, advirtiendo que no tiene ninguna obligación de guardar secretos para alguien que no considera cercano.

“Ella no es mi amiga y no tengo que guardarle ningún secreto. No es mi amiga, no tengo por qué guardar secretos”, enfatizó, dejando claro que su círculo de confianza es limitado y que no tolerará que se inmiscuya en su vida personal.

Además, Domínguez lanzó una advertencia directa a Pumarica, señalando que si ella continúa hablando de él, no dudará en tomar medidas al respecto.

“O se entiende que no se meta entre nosotros, en nuestras vidas, o si no voy a tener que responder directamente las cosas. Que sea la última vez. Si no se entiende, me pasas la voz”, expresó con firmeza. Esta declaración sugiere que Domínguez está preparado para llevar la disputa al siguiente nivel si las acusaciones persisten.

El cantante concluyó su intervención reiterando su inocencia, afirmando: “Nunca le he robado dinero a Pamela ni a nadie”. Con esta contundente frase, dejó claro que está decidido a defender su reputación y a desmentir cualquier insinuación que ponga en duda su integridad.

Vanessa Pumarica lanza duras acusaciones contra Christian Domínguez

Hace poco, Vanessa Pumarica, mejor amiga de Pamela Franco, utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje que muchos interpretaron como un ataque dirigido a Christian Domínguez. Este hecho se produjo tras el reportaje de ‘Magaly TV La Firme’, donde se reveló que la nueva casa de Karla Tarazona está a nombre del cumbiambero.

En un post de Instagram, Pumarica no escatimó en descalificaciones hacia el líder de la Gran Orquesta Internacional. En su mensaje, lo acusó de ser un “vividor” y de haber “robado” a su amiga durante su relación. “No solo engañas y manipulas... le robaste por tantos años. Nunca me equivoqué en decirte en tu cara que eres un vividor... pero hay un Dios que todo lo ve y acá en la tierra se paga toda la maldad que sigues haciendo”, expresó con firmeza.

Además, cuando una reportera de Magaly le consultó sobre el significado de su historia de Instagram, Pumarica no negó que pudiera estar dirigida a Domínguez. “Solo te digo que a buen entendedor, pocas palabras. Me encantaría decirte todo lo que sé, no sabes cómo me estoy mordiendo la lengua, hasta cólicos tengo”, respondió de manera críptica, dejando entrever que tiene información que podría complicar aún más la situación.

