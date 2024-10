Abogado de Magaly Medina habla sobre defensa de Elizabeth Peralta y la supuesta conexión con la periodista

Abogado de Magaly Medina habla sobre la defensa de Elizabeth Peralta y la conexión con la periodista. (Captura: Magaly TV La Firme)

En medio de la entrevista entre Magaly Medina y Benji Espinoza este lunes 21 de octubre en ‘Magaly TV La Firme’, surgió una de las acusaciones más recientes que ha rodeado a la periodista: su supuesto vínculo con el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, quien está relacionada con el controvertido caso de Andrés Hurtado.

Y es que, la presentadora recordó que hace unos días algunos de sus detractores han intentado involucrar a la conductora con este caso, pero tanto Medina como su abogado desmintieron rotundamente cualquier conexión.

Espinoza explicó que, aunque él es el abogado de la fiscal Peralta, su relación profesional con ella no tiene ninguna implicancia en la vida o en los procesos legales de Magaly Medina.

“Primero que no tiene nada que ver. En el caso de la fiscal Peralta, soy su abogado, hemos logrado que se rechace su detención preliminar de siete días y la de 18 meses a la prisión preventiva. Pero nunca apareces ni como coimputada, ni como testigo, ni como nada en el proceso. Así que no existe ninguna conexión”, aclaró el abogado durante la conversación.

El abogado fue más allá, señalando que quienes intentan establecer ese tipo de vínculos entre Medina y el caso Chibolín están actuando de manera maliciosa, sugiriendo incluso que quienes alimentan tales rumores deberían “visitar a un oftalmólogo”, ya que no existe ninguna prueba que conecte a la conductora con dicho proceso.

Durante el programa, Magaly Medina aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la cantidad de acusaciones, demandas y querellas que ha enfrentado a lo largo de los años. Aunque reconoció haber sido permisiva en muchos casos, la conductora subrayó que ha llegado a un punto de agotamiento. “Ya me cansé. Es que no puede ser así. Ya me agoté”, afirmó de manera tajante, destacando que a partir de ahora adoptará una postura más proactiva en su defensa legal.

Medina aseguró que, con la asesoría de su nuevo abogado, comenzará a tomar medidas más contundentes. Según Espinoza, ya se están evaluando las acciones legales contra quienes han intentado difamar a Medina con especulaciones falsas.

“Vamos a analizar eso para demandar. Sí, para ver qué acciones legales tomar, porque Magaly, durante mucho tiempo, te han apabullado con demandas, con escritos, con querellas, con cartas notariales”, detalló Espinoza en la estrategia legal de la conductora.

La estrategia de “guerra avisada”

Con un tono decidido, Magaly Medina anunció que esta nueva etapa de su defensa será mucho más agresiva y directa. “A guerra avisada no mata gente”, declaró, dejando claro que a partir de ahora responderá con firmeza a cualquier ataque o acusación infundada en su contra.

“Siempre me he mostrado tal como soy. Pero en esto he sido bastante permisiva. He dicho: no, no voy a demandar a nadie, pero creo que ya empezamos otra etapa, con más fuerza”, expresó la conductora, quien se ha mantenido al frente de su programa de espectáculos durante más de dos décadas.

Benji Espinoza, por su parte, reafirmó su compromiso de ofrecer la mejor defensa posible para Medina, destacando que trabajarán juntos para revertir cualquier fallo injusto en su contra y llevar a los tribunales a quienes han intentado difamarla. “Tienes un abogado que entiende tu agotamiento, que como los americanos, tiene la obligación de proveerte la mejor defensa posible”, aseguró el abogado.

