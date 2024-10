Magaly Medina junto a su abogado hacen fuerte anuncio en vivo: “Se viene cartas notariales y querellas”

Magaly Medina y su abogado hacen anuncio en vivo: “Se viene cartas notariales y querellas”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Este 21 de octubre, la conductora de televisión Magaly Medina hizo un esperado anuncio en su programa Magaly TV La Firme, acompañada por su abogado, el reconocido jurista Benji Espinoza, a quien presentó como su nuevo defensor.

Durante la transmisión en vivo, el letrado reveló en conversación con su defendida que se están preparando cartas notariales y querellas en respuesta a las denuncias que la han vinculado con actos de discriminación y otros delitos.

“He estado recibiendo todas las querellas y no he estado defendiéndome. Ahora creo que, junto a su defensa, hemos decidido que voy a estar pasando al otro lado. A veces la mejor defensa es el ataque”, afirmó Magaly, dejando claro su intención de no permanecer en silencio ante lo que considera ataques injustificados.

El abogado no dudó en expresar su indignación por la “ligereza” con que se han presentado las denuncias. “No pueden estar denunciándote por discriminación, que es un delito contra la humanidad. A mí me sorprende que te puedan abrir una investigación por delito contra la humanidad y que se te vincule con quienes cometen desapariciones forzadas. Es inconcebible”, declaró Espinoza.

Esta controversia surge a raíz de una demanda presentada por el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien se sintió ofendido por una broma hecha por Magaly en la que mencionó su famosa frase: “Vamos con fe, con la fe de Cuto”.

Espinoza enfatizó la gravedad de las acusaciones al señalar que la denuncia implica la asociación de Magaly con delitos sumamente serios. “Es increíble que se haga una comparación tan desproporcionada, como si un comentario humorístico pudiera considerarse un delito de lesa humanidad. Eso es totalmente erróneo”, afirmó.

Además, el abogado se tomó un momento para aclarar rumores sobre su trabajo. “Desde que se enteraron de que yo soy su abogado, algunas personas han dicho que también defiendo a la fiscal Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín. Quiero dejar claro que no existe ninguna conexión. En el caso de Peralta, hemos logrado que se rechace su detención preliminar y esto no tiene nada que ver con Magaly”, explicó. “Quienes quieren ver conexión allí, les recomendaría que vayan a un oftalmólogo, porque no hay nada que ver ahí”, subrayó.

Con este anuncio, tanto Magaly como su abogado dejaron en claro que están listos para tomar acciones firmes contra lo que consideran una campaña de difamación. La conductora, que ha enfrentado numerosas polémicas a lo largo de su carrera, ahora se prepara para responder a cada una de las denuncias.

¿Quién es Benji Espinoza?

Benji Espinoza es un abogado licenciado por la Universidad San Martín de Porres (USMP), especializado en derecho penal, derecho procesal penal, constitucional e internacional de los derechos humanos. Además de su práctica profesional, el letrado se desempeña como profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad San Martín de Porres y en el Centro de Estudios Continuos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde comparte su conocimiento con nuevas generaciones de estudiantes.

Su formación incluye una estancia académica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le permitió profundizar en el estudio de los derechos humanos. También se ha especializado en el Sistema Penal Acusatorio y en destrezas de Litigación Oral en varias instituciones de prestigio en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Chile.

El abogado es autor de libros como “Litigación penal: manual de aplicación práctica del proceso común” y “Aforismos latinos y sistema penal”. Desde 2017, dirige su propio estudio de abogados.