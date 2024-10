Edu Saettone genera controversia por bromear sobre su paso en Piedras Gordas: “Todos querían al blanquito pituco”

Edu Saettone causa controversia por bromear con su paso en la cárcel. @ChacoteroPeru

El músico Edu Saettone generó controversia en las redes sociales luego que se viralizara un video suyo bromeando sobre su paso por la cárcel. El artista fue sentenciado a 4 años de prisión por atropellar a María Elena Colorado, una mujer de 69 años, en el 2012, muriendo días después a causa de un traumatismo encéfalocraneal.

Edu Saettone se hizo presente en una feria donde cantó y animó al público. En medio de esta dinámica, el polémico personaje dio detalles de lo que ocurrió cuando pisó el penal de Piedras Gordas II en Ancón, lugar donde estuvo casi 4 meses.

“Los presos gritaban ‘libertad, libertad’. Todo el patio se levantó y se armó el chongazo en la cárcel. Y se me acercó la señora Marina para abrazarme y desearme una bonita estancia en Piedras Gordas. (Me dijo) que me iba a donar 10 guitarras para yo hacer un taller de música en el penal. El director me dijo ‘tengo que hablar contigo’. Toda la gente, de repente, quería al blanquito pituco que quería llegar a la cárcel. Algo que no había sucedido antes”, fueron sus palabras.

Este material causó enojó en muchos de los usuarios de las redes sociales, por el hecho de referirse a una penosa situación como si fuera un evento gracioso. Para los cibernautas es una falta de respeto para los familiares de la víctima, quienes aún llorar su partida y consideran que aún no han logrado justicia.

“Matas a una anciana, la dejas abandonada, te das a la fuga y cuando te atrapan solo estás unos años en la cárcel. Edu Saettone es la clara muestra de que al blanco con plata, no le pasa nada en Perú. Ahora este canalla toma a la broma haber estado en prisión ¡Indignante!”, escribió Chacotero Perú, quien compartió el video.

¿Qué pasó con Edu Saettone?

La madrugada del 23 de agosto de 2012, Edu Saettone, conocido expresentador de televisión y músico, atropelló a María Elena Coronado, una anciana de 69 años, en la cuadra 37 de la Avenida Benavides, en Surco. Según su versión a las autoridades, la pérdida de control de su vehículo se debió a que una coaster le cerró el paso, lo que lo llevó a impactar contra la mujer. A pesar de que Saettone no estaba bajo los efectos del alcohol —como se evidenció en un dosaje etílico realizado dos horas después del accidente—, no se realizaron pruebas para verificar si había consumido drogas.

La situación se tornó más complicada cuando, cinco días después del accidente, María Elena Coronado falleció debido a un traumatismo encéfalocraneal. A raíz de su muerte, se inició un juicio contra el expresentador. Durante el proceso, Saettone argumentó que la calle estaba resbalosa y que circulaba a una velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora en dirección a su trabajo. También afirmó que no se acercó a la clínica ni ofreció ayuda a la familia afectada siguiendo el consejo de sus abogados.

Sin embargo, las declaraciones de la hija de la víctima, Rosa Galeno, plantearon serias dudas sobre la conducta de Saettone. Ella lo acusó de manipular el cuerpo de su madre, alegando que el daño más grave se había producido por el rebote de su cabeza contra el pavimento. Las imágenes de las cámaras de seguridad parecían contradecir parte de su relato, ya que mostraban a Saettone acercándose a la anciana tras el accidente y llamando a Emergencias para solicitar asistencia.

En 2016, el Juzgado Penal de Lima emitió una sentencia en la que se determinó que el accidente había ocurrido debido a la excesiva velocidad a la que conducía, estimada en 90 km/h, y condenó a Saettone a cuatro años de prisión efectiva, además de un pago de 304 mil soles como reparación civil.

Sin embargo, el expresentador se dio a la fuga para evitar cumplir la condena. Eventualmente, se entregó a la Policía e ingresó al penal de Piedras Gordas II en Ancón, después de que la Corte Suprema anulara la sentencia.

El Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial cambió esta medida a prisión suspendida, lo que suscitó críticas y controversias en la opinión pública.

