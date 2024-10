Exministros del Interior y abogado de Iván Quispe Palomino desmienten al gobierno de Dina Boluarte: “Es una patinada terrible”

Abogado de Iván Quispe Palomino explicó la situación legal de su defendido. Canal N

El ministro Juan José Santiváñez se jactó en televisión nacional de haber capturado a Iván Quispe Palomino este miércoles 16 de octubre y lo presentó como cabecilla de Sendero Luminoso. Pese a anunciar la noticia como un logro de su gobierno, lo cual fue reiterado por el premier Gustavo Adrianzén, distintos expertos, exministros y el mismo abogado del hombre detenido lo desmintieron.

En declaraciones a Canal N, la defensa legal de Quispe Palomino mencionó que, no solo purgó condena en 2005 y desde entonces ha realizado su vida de forma pública, sino que se ha apersonado a las autoridades judiciales a fin de negociar y saldar su reparación civil.

“Mi patrocinado sí estuvo preso, pero en el 2005 salió en libertad y se ha reincorporado hace más de 19 años haciendo su vida como ciudadano libre. Hace días atrás hemos estado en la misma sala penal nacional presentando documentación ante las autoridades judiciales para establecer los montos de la reparación civil que él tiene. Lo más importante es que mi patrocinado ha estado realizando actividades abiertas, públicas en contacto con las instituciones. Quien habla ha estado colaborando para que él pueda tener esta reincorporación efectiva y nos hemos acercado para tener entrevistas”, mencionó.

Iván Quispe Palomino junto a un Policía - Mininter

Ello no solo desbarata las presuntas tres requisitorias que tendría, de acuerdo a declaraciones del titular del Mininter y PCM, sino que evidenciaría su alejamiento del último reducto de Sendero Luminoso que opera en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Al respecto, el exministro Mariano González, quien se ha desempeñado en Defensa y el Interior, calificó el hecho de una “patinada terrible o, en su defecto, que fue anunciado con toda la intención del mundo”. A ello se sumó las declaraciones del congresista José Cueto, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y aseguró que Quispe Palomino no es parte de la cúpula, como lo anunció Santiváñez.

“Nosotros no hemos recibido ninguna información sobre este personaje. En la estructura que seguimos manejando él no está. Ha estado y ha purgado condena, pero después de eso no hemos tenido ningún reporte en inteligencia sobre este señor. [...] Yo te puedo asegurar que no hemos tenido información en su actuar dentro de la cúpula, ni siquiera está en el programa de recompensas”, mencionó en el mismo canal.

Congresista desmintió al titular del Ministerio del Interior. | Canal N

Más temprano, el exministro Rubén Vargas también cuestionó las declaraciones dadas por el Ejecutivo e indicó que todo se trataría de un abuso de autoridad. “Le sugiero que se calme, respire hondo y converse con DIRCOTE sobre Ivan Quispe Palomino. Con más tranquilidad, revisé la requisitoria, el DNI, las identidades reales de los involucrados”, escribió hacia el ministro Juan José Santiváñez.

“¿Están seguros que “Iván Quispe Palomino es cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso? Les recomiendo leer el libro de Ricardo León, Alias Jorge”, publicó. En dicho ejemplar, el investigador reseñó que el capturado pagó su condena y desde el 2005 está libre y ejerce trabajos como albañil.

Sobre el tema, Pedro Yaranga, experto en seguridad, narcotráfico y terrorismo, también consideró que todo se trataba de una patinada del titular del Interior. “Esta persona siempre ha estado participando en diversas marchas tanto en Lima como en Ica, pero no tenía ninguna relación con los remanentes del terrorismo en el Vraem. Hizo vida común en Ica y Lima, posiblemente relacionada con construcción civil, pero no tiene más vinculación con Sendero Luminoso”, señaló en entrevista con RPP Noticias.

Incluso, resaltó que Iván Quispe Palomino es considerado una especie de traidor dentro de la organización, según lo ha mencionado su propio hermano Víctor en entrevistas. Por su parte, el excongresista Juan Sheput también criticó las declaraciones del Mininter y las tildó de engañosas. “Otra mentira del ministerio del Interior para dar imagen de eficiencia. Iván Quispe Palomino no es el número 2 de Sendero Luminoso. Trabajaba como albañil. Qué lamentable que se permita esta situación en el Mininter”, anotó en X.