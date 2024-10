Director de ‘Vaguito’ explota ante críticas y afirma que donará el 5% de ganancias a solo un albergue | OUKE

El programa OUKE puso sobre la mesa un debate sobre las donaciones de la película ‘Vaguito’ y es que tras el fin de la difusión de este filme en la pantalla grande, se esperaba tener más detalles de estos beneficios a albergues de mascotas abandonadas.

Y es que, durante la emisión de la película, su director, Alex Hidalgo, informó que habría un porcentaje de las ganancias que sería donado, lo que despertó en el público el interés por ir a verla. En el momento de su estreno competía con otros filmes peruanos como ‘Chabuca’ o ‘Vivo o Muerto’, dejando a ambos atrás en la presencia del público.

A raíz de este interés por el espacio de Carlos Orozco, el director de ‘Vaguito’ se presentó y se pronunció al respecto. Mientras le cuestionaban la razón por la nunca había aclarado cuál era el porcentaje que iba a donar y que esto podía generar especulaciones en el público, Hidalgo se mostró bastante incómodo.

Durante varios minutos del programa OUKE, el director del filme aseguraba que las intrigas de los presentadores eran declaraciones en su contra que solo generaba más rechazo por parte del público hacia él.

En medio de la controversia, finalmente Alex Hidalgo respondió la pregunta, pero se mostró enojado, alegando que no tenía por qué exponerlo públicamente, pese a que durante toda la campaña publicitaria para llamar al público a las salas de cines mencionaba que iba a haber una donación grande a los albergues.

“Si hay porcentaje (de donación) es 5%. ¿Yo tengo que decirte el porcentaje a ti? ¿Yo tengo que poner en riesgo a personas?”, mencionó efusivo.

Tras ello, Carlos Orozco le hizo hincapié en que si todo el tiempo habló de un porcentaje que iba a ser donado, lo mínimo era aclarar. “No tengo que decírtelo a ti ni a Macla, se pueden acercar a mi oficina y decirles”, respondió tajante.

La donación es solo a un albergue

Minutos más adelante, le pidieron que aclarara cuáles son los albergues a los que llegaría este dinero de apoyo, pues en sus declaraciones mencionaba los lugares en plural. Incluso, le pusieron parte de sus declaraciones, pese a ello, Alex Hidalgo expresó su molestia y señaló que lo que estaban poniendo podía tergiversarse. Afirmó que todo el tiempo había dejado en claro que su donación iba a ser solo para una comunidad. En ese momento, desató su enojo con una integrante de la producción del programa.

Director de ‘Vaguito’ explota ante críticas | OUKE

“Revisen todo el video y expliqué que era la comunidad de ‘Vaguitos de 4 patas’ y lo he dicho en todos los canales de televisión (Producción: pero, acabamos de verlo y dices “comunidades” en plural) Revisa todo el video y en algún momento lo voy a decir, revisa hija, chambea”, mencionó molesto.

Ese se convirtió en un momento tenso de la noche, donde también la encargada del programa respondió y se vivió un intercambio de palabras. “Disculpa aquí no puedes venir a faltar al respeto”, mencionó la joven de producción. “Pero ustedes sí me pueden dejar en tela de juicio ¡Haz tu chamba, haz tu chamba! (...) Les estoy diciendo que retrocedan todo el video y no quieren”, finalizó Hidalgo.