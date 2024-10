“Andrés Hurtado fue nuestro padrino”: Extrabajador de cooperativa disuelta sin devolver aportes de más de S/ 300 mil confirmó pago a ‘Chibolín’

Chibolín es vinculado a otra polémica. Exclientes exigen el retorno de su dinero. | Punto Final

“Devuelvan nuestro dinero”, claman algunas de las más de 120 personas que creyeron en la cooperativa de ahorro y crédito Latino Perú apadrinada por Andrés Hurtado y disuelta por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en julio de 2023, debido a un déficit patrimonial de casi 23 millones de soles.

Las investigaciones señalan a Enrique Paredes Barriga, supuesto dueño de la cooperativa, y a su pareja, Frezia Pérez Aojalla, como los principales responsables del colapso de la empresa. Ricardo Villegas, ex gerente de relaciones públicas de la cooperativa, sostuvo que fue él quien contactó a Hurtado y le pidió ser padrino de una de las sedes.

Asimismo, confirmó que pagaron 2 mil 300 dólares por la elaboración de un reportaje que salió en su extinto espacio televisivo ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, donde ‘Chibolín’ aseguraba que todo lo que tocaba lo convertía en oro, invitando a la población a confiar en dicha cooperativa.

“Yo puedo decirles que estoy aquí en Latino Perú, tu aliado financiero, ustedes saben que todo lo que tocó lo hago oro, así que todo San Juan de Lurigancho pasen la voz, que aquí está la plata. No estoy autorizado a dar montos, pero sí a agradecerles.[…] Ya saben si quieren ahorrar su platita, ya saben a dónde llevarla porque ellos han apoyado con oxígeno para tu familia, expresó el hoy investigado por tráfico de influencias y cohecho.

Inauguración de sede que apadrinó Andrés Hurtado.

Al respecto, Villegas admitió que conocía al excómico desde hace muchos años, “cuando trabajaba con Mauricio Diez Canseco”, y que fue él quien lo contactó y solicitó apadrinar a la cooperativa.

“En el año 2020 contacté con la producción y nos hicieron un reportaje, además yo le pedí que sea nuestro padrino y él accedió. En plena pandemia era muy difícil la cosa, todos pensábamos que íbamos a morir, así que efectivamente el señor nos ayudó. Fue nuestro padrino de la agencia de San Juan de Lurigancho. Yo recuerdo que cobraban 2 mil 300 dólares, pero no era un aviso rotativo eran 30 segundos. La cooperativa pagó a la productora”, detalló.

Más de 300 mil dólares

Jackeline Escalante, una de las socias afectadas, comentó que invirtió trescientos mil soles, los cuales no han sido devueltos. “No me han entregado ni el interés”, indicó.

Pedro Navarro, otra de las víctimas de la cooperativa, comentó que depositó doscientos mil soles provenientes de sus ahorros y los de su padre, los cuales no fueron devueltos por dicha cooperativa debido a su falta de solvencia económica. “Nos dijeron que en julio de este año, pero la SBS nos informó que la cooperativa está en quiebra. [...] Esto es crítico. Mi papá ahora está mal de salud, su jubilación es esto”, contó.

“El argumento simplemente fue que los préstamos que habían hecho no pudieron ser recuperados. [...] Ahora la SBS nos ha dicho que están evaluando la situación y que probablemente solo algunas personas se verán beneficiadas con la devolución. Van a empezar con los empleados y luego con los socios”, mencionó.

José García, otro de los afectados, perdió ciento cuarenta mil soles. “Somos más de 130 socios que hemos sido estafados. Fui con mi esposa a sacar nuestro dinero y nos dijeron que no había liquidez y que a fin de mes, en una asamblea de socios, iban a ver nuestro caso y nos iban a informar de qué manera nos iban a devolver nuestro dinero. Algo que nunca ocurrió, no me llamaron, nada”, explicó.

Estos socios responsabilizan a Pérez Aojalla y Paredes Barriga por la situación, la que ellos denominan como lavado de activos. Frezia fue gerente, mientras su esposo tuvo poder para representar administrativa y judicialmente a la empresa. No obstante, también solicitan averiguar si existe un vínculo con el exconductor de televisión.