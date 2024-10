Andrés Hurtado y su nexo con el cártel ‘La gran manzana’: viajaba a EE.UU. para reunirse con presunto narcotraficante

El presentador de televisión que hoy cumple prisión preventiva habría tenido vínculos con miembros del cartel "La gran manzana". (Fuente: Panamericana)

El presentador de televisión Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, viajó a Nueva York (Estados Unidos) en julio pasado para asistir al cumpleaños número 50 de Christian Olivo Gonzales, alias ‘Chicho’, presunto líder del cartel ‘La Gran Manzana’.

Según un informe difundido este domingo por Panorama, el presentador viajaba frecuentemente al país norteamericano, donde actualmente radican sus dos hijas, para reunirse con el supuesto narcotraficante. ‘La Gran Manzana’, asociada con el cartel de Sinaloa, fue implicada en uno de los mayores casos de narcotráfico y lavado de activos en el país.

En agosto de 2009, la Policía Nacional (PNP) descubrió casi cuatro toneladas de cocaína camuflada en latas de alcachofas, cuyo destino era España. La droga pertenecía a esta organización, que utilizaba empresas fachadas para lavar dinero, siempre según información policial. La empresa La Gran Manzana Express, gerenciada por ‘Chicho’ y su esposa Shirley Arevalo Pinedo, estaba en el centro de esta red criminal.

“Para mí, hay que calificarlos son delincuentes criminales, nada más. No me extraña en lo más mínimo que posiblemente haya habido componendas de otra naturaleza para que este personaje esté libre. No estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de tráfico de drogas y lavado de activos, de los cuales, por cierto, el país está plagado”, dijo al dominical la exprocuradora antidrogas Sonia Medina.

Andrés Hurtado adquirió autos por miles de dólares y los revendió a solo S/500 a través de su empresa. (Captura: Ocurrió Ahora)

El entonces jefe de la Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro), Vicente Romero, detalló que en la organización estaban incluidos ciudadanos colombianos. “Es una red completa del acopio, transporte, comercialización y también el lavado de activos. Esta organización no ha podido demostrar la procedencia lícita del dinero”, dijo en 2014, cuando un equipo multisectorial anunció un gran golpe de la justicia peruana.

Romero, exministro del Interior de la administración de Dina Boluarte, estuvo en esa mesa junto a la exprocuradora Medina. Desde que se descubrió la red, en 2009, la Dirandro llevó a cabo una investigación exhaustiva que culminó en la incautación de 367 inmuebles y múltiples negocios de fachada en Lima y Tarapoto, valorizados en 20 millones de soles. Además, se congelaron 50 cuentas bancarias para inmovilizar alrededor de 600 mil soles y 30 mil dólares, como parte de sus actividades de lavado de activos.

Panorama reveló un saludo que Hurtado envió desde su show a la hija de ’Chicho’, a quien llamaba “hermano”. Actualmente, el implicado se encuentra en libertad con restricciones. “Tendría que decir, lamentablemente, (que esto se debe a) la ineficacia del Ministerio Público, porque estamos recién en una fase de control de acusación desde hace dos años”, comentó la exprocuradora.

El presentador de televisión permanecerá en prisión hasta marzo de 2026. Foto: Andina

La información de la página de datos abiertos PacerMonitor indica que ‘Chicho’ tiene registros de uso de grilletes electrónicos, pagos de fianza y permisos temporales para la entrega de su pasaporte. Contactado por el dominical, el presunto narcotraficante afirmó que la PNP perjudicó a su familia y sugirió que se fabricaron pruebas en su contra.

Relacionado con ‘Vaticano’

Según documentos migratorios, Hurtado ha visitado Estados Unidos al menos 65 veces. Desde 2019, en registros públicos aparece como apoderado de Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’ uno de los mayores capos del narcotráfico en Perú en los años 90.

Se estima que traficó entre 300 y 450 toneladas de pasta de coca por año, el 80% de la producción peruana de la época, que luego se convertía en cocaína de alta pureza en Colombia. Su fortuna oscilaba entre 400 y 1,000 millones de dólares.

El conductor tiene autorización para gestionar sus bienes y actuar como su representante, según una escritura pública de junio de 2019. El empresario Abraham Mina, propietario de una empresa que facturó casi tres millones de soles en publicidad para el programa del presentador, reveló días atrás una reunión privada entre el conductor y el antiguo capo.

“Lo encontré en la casa de Andrés. Estaban negociando justamente el contrato para que él pueda tener la representación para hacer la miniserie de ‘Vaticano’”, dijo en Cuarto Poder.