Dayanita revela conexión con un jugador de la selección peruana: “Juega en el extranjero”

Dayanita revela conexión con un jugador de la selección peruana. | YouTube

La comediante Dayanita ha vuelto a captar la atención del público con su reciente aparición en el podcast ‘Con señal TV’, donde hizo sorprendentes revelaciones sobre su vida personal.

En esta oportunidad, la actriz de ‘JB en ATV’ confesó que mantiene un contacto constante con un reconocido jugador de la selección peruana que actualmente juega en el extranjero. Sin embargo, decidió mantener en secreto tanto su identidad como la naturaleza de su relación.

Durante la charla, los conductores del programa digital quedaron atónitos al escuchar que la joven intérprete había sido contactada por un famoso futbolista. “Me gustan mayores”, mencionó en un inicio, lo que generó aún más especulaciones entre los oyentes sobre quién podría ser este deportista.

Días atrás, su expareja, Topito, había insinuado que un pelotero del ‘equipo de todos’ había enviado mensajes subidos de tono a la actriz, intensificando el misterio.

Dayanita revela conexión con un jugador de la selección peruana. | Composición/Infobae

¿Qué dijo Dayanita sobre este futbolista?

En la entrevista, Dayanita no escatimó en detalles al hablar de su conexión con el futbolista. Cuando se le preguntó si había tenido alguna comunicación con jugadores, respondió afirmativamente, asegurando que había estado en contacto con uno de ellos.

Aunque no reveló su nombre, dejó claro que se trata de un pelotero conocido en el ámbito internacional. “Sí, es de la selección peruana. Juega en el extranjero. Es conocido. Yo nunca me he fijado en la cara”, aseguró, lo que dejó abierta la posibilidad de que los seguidores especulen sobre los nombres de los seleccionados más destacados.

Además, Dayanita desmintió que el jugador en cuestión sea Luis Advíncula, lo que alimentó aún más las conjeturas sobre la identidad del deportista.

Dayanita, actriz cómica. Captura/YouTube

Topito expone cercanía de Dayanita con jugador

A través de esta conversación, la comediante dejó en claro que su vida amorosa ha despertado un creciente interés, tanto en los medios como en sus seguidores.

Por otro lado, Topito había revelado previamente en un podcast que un futbolista estaba interesado en la intérprete. Aunque no reveló quién era, sí comentó que muchos de estos personajes públicos, que en el pasado bromeaban sobre su relación con la humorista, ahora le envían mensajes privados en redes sociales.

“El mismo que se burlaba de mí por estar con ella, luego le escribió ofreciéndole dinero. Hasta un futbolista que todos conocen”, expresó entre risas, dejando a los oyentes ansiosos por más detalles.

Dayanita revela que le fue infiel a 'Topito'. (Foto: Captura de TV)

Dayanita defiende a su novio de expareja

La actriz cómica peruana Dayanita se encuentra en el centro de una controversia tras ser cuestionada por la situación de los hijos de su pareja, Brian Escobedo, quienes supuestamente estarían en condiciones de abandono.

En una reciente entrevista con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’, la humorista expresó su molestia ante las insinuaciones sobre las obligaciones de su novio hacia sus hijos, sugiriendo que los medios deberían investigar antes de hacer preguntas delicadas.

“Deberías preguntarle a ella, no a mí, yo estoy bien gracias a Dios. ¿Ustedes saben cómo vive? deberían ir a investigar y de acuerdo a eso venir a hacerme las preguntas”, manifestó.

La polémica surgió luego de que Dayanita compartiera en redes la sorpresa que le organizó Escobedo por su cumpleaños, provocando la indignación de Gladys Calderón, madre de los hijos de Brian. La mujer afirmó en el programa de Magaly Medina que él no brinda apoyo económico y que enfrenta dificultades para mantener a sus hijos.

Dayanita se luce feliz con su novio. | Instagram

“Nunca me hizo una sorpresa así en los 15 años de relación que tuvimos. Me hubiese gustado que les compre ropa, me traiga víveres o una colcha para poder dormir. Él no viene a ver a sus hijos desde que está con ella, ha cambiado bastante, ya no tiene el mismo vínculo con mis bebes”, dijo.